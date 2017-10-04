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    Общество

    СБУ задержала четырех человек за запуск квадрокоптера

    (обновлено: )54
    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые пытались запустить квадрокоптер в непосредственной близости от территории воинской части в Херсоне.
    СБУ задержала четырех человек за запуск квадрокоптера
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала четырех человек, которые запустили квадрокоптер возле воинской части в Херсоне, сообщил во вторник пресс-центр ведомства.

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    "Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые пытались запустить квадрокоптер в непосредственной близости от территории воинской части в Херсоне", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

    Сообщается, что четверо жителей Херсона во вторник вечером запустили квадрокоптер и направили его на территорию части. Военнослужащие и сотрудники СБУ пресекли эти действия, беспилотник был изъят.

    "Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанные предоставляют объяснения правоохранителям относительно истинных мотивов и цели использования ими квадрокптера рядом с воинской частью", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, полиция собирается применять беспилотники, дроны, квадрокоптеры для поимки преступников.

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