СБУ задержала четырех человек за запуск квадрокоптера

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала четырех человек, которые запустили квадрокоптер возле воинской части в Херсоне, сообщил во вторник пресс-центр ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые пытались запустить квадрокоптер в непосредственной близости от территории воинской части в Херсоне", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что четверо жителей Херсона во вторник вечером запустили квадрокоптер и направили его на территорию части. Военнослужащие и сотрудники СБУ пресекли эти действия, беспилотник был изъят.

"Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанные предоставляют объяснения правоохранителям относительно истинных мотивов и цели использования ими квадрокптера рядом с воинской частью", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, полиция собирается применять беспилотники, дроны, квадрокоптеры для поимки преступников.