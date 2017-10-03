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    Общество

    СБУ проверит, как госорганы хранят служебную информацию

    (обновлено: )85
    Плановые проверки будут проводиться СБУ по заранее утвержденному графику. А внеплановые проверки будут проводиться в случае, если, например, была получена информации об угрозе утечки служебной информации.
    Бойцы СБУ. Архивное фото
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 3 окт  — РИА Новости Украина. Сужба безопасности Украины собирается проверить, как государственные органы учитывают, хранят и используют информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, а также в сфере обороны страны.

    Соответствующая Инструкция утверждена приказом СБУ от 18 августа 2017 года № 471.

    СБУ. Архивное фото
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    Как стало известно, плановые проверки будут проводиться по заранее утвержденному графику с предварительным предупреждением руководителя госоргана. А внеплановые проверки будут проводиться в случае, если

    — получена информации об угрозе утечки служебной информации;

    — есть необходимость проверки информации о ведении учета, хранении и использовании материалов объектом, полученной в ходе проведения контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий;

    — возникла потребность в осуществлении контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки.

    По результатам проверки составляется акт с заключением комиссии, проводившей проверку.

    В случае выявления в ходе проверки признаков преступления или административного правонарушения председатель комиссии докладывает об этом должностному лицу, принявшему решение о проведении проверки, с предложениями о привлечении виновных лиц к ответственности.

    Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили ряд украинских телекоммуникационных провайдеров, которые обеспечивали незаконную маршрутизацию интернет-трафика в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Крым и непризнанное Приднестровье.

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