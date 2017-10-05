Задержанного в Киеве российского тележурналиста перевели в СБУ

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Задержанный накануне в Киеве корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев передан сотрудникам Службы безопасности Украины, которые проводят его опрос, сообщила СМИ спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она уточнила, что "полиция передала задержанного СБУ, проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях".

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"Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста. А пока я от себя лично предлагаю ознакомиться с его "творчеством"", — написала Гитлянская в Facebook и приложила видео сюжета от 2016 года, посвященного, в том числе, украинским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев был задержан в Киеве.

Фото из открытых источников Российский тележурналист Вячеслав Немышев

Согласно сообщению НТВ, Немышляев записывал на улице стендап, во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт; в этот момент его "блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ".

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Вячеславу Немышеву 48 лет, он много лет работал на НТВ репортером. Позже снимал документальное кино о Камчатке, куда специально для этого переехал жить. В 2015 году вернулся в Москву, с тех пор работает в программе "Центральное телевидение". Женат, имеет троих детей, говорится на сайте телеканала.