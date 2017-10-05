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    Общество

    Задержанного в Киеве российского тележурналиста перевели в СБУ

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    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (28)

    (обновлено: )6011
    Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила. что полиция передала сотрудникам спецслужбы Вячеслава Немышева. В настоящее время проводится опрос задержанного.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Задержанный накануне в Киеве корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев передан сотрудникам Службы безопасности Украины, которые проводят его опрос, сообщила СМИ спикер СБУ Елена Гитлянская.

    Анна Курбатова
    Скриншот видео
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    Она уточнила, что "полиция передала задержанного СБУ, проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях".

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    "Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста. А пока я от себя лично предлагаю ознакомиться с его "творчеством"", — написала Гитлянская в  Facebook и приложила видео сюжета от 2016 года, посвященного, в том числе, украинским спецслужбам. 

    Ранее сообщалось, что корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев был задержан в Киеве. 

    Фото из открытых источников
    Российский тележурналист Вячеслав Немышев

    Согласно сообщению НТВ, Немышляев записывал на улице стендап, во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт; в этот момент его "блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ".

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    Вячеславу Немышеву 48 лет, он много лет работал на НТВ репортером. Позже снимал документальное кино о Камчатке, куда специально для этого переехал жить. В 2015 году вернулся в Москву, с тех пор работает в программе "Центральное телевидение". Женат, имеет троих детей, говорится на сайте телеканала.

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