"Шпион, выйди вон". Кого и зачем обыскивает СБУ

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

По Украине за последнее время прокатилась волна громких обысков. Сотрудники Службы безопасности обыскивали офисы провайдеров, депутатов, горсоветы, завод и даже известное интернет-издание. К кому и зачем приходили спецслужбы?

Провайдеры и силовики

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 19 сентября, провели обыски в офисе крупного магистрального телеком-оператора "Евротранстелеком" (ЕТТ). Как сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по ст "Государственная измена" и ст. "Создание террористической группы или террористической организации" УКУ.

В компании не стали комментировать обыски, однако в интернете сообщили об обысках и у других магистральных провайдеров и операторов интернета, в частности, под следственные действия попал "Фиорднет".

ЕТТ является одним из самых крупных магистральных провайдеров Украины. На карте сети, размещенной на сайте ЕТТ, указаны точками присутствия населенные пункты в зоне АТО, которые на данные момент находятся не под контролем властей.

СМИ напомнили, что не так давно ЕТТ выиграл суд по маршрутизации телефонного трафика на номера, выделенные Россией для телеком-компаний Крыма. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи в ходе проверки "Евротранстелекома" обнаружила, что компания пропускает звонки на номера, которые запрещены регулятором к обслуживанию. Вместе с тем Высший административный суд, став на сторону ЕТТ, постановил, что НКРСИ должна разработать и внедрить алгоритм и процедуры запрета маршрутизации крымского трафика, однако этого сделано не было.

В Службе безопасности Украины в свою очередь заявили, что руководители и менеджмент провайдеров, "осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий", обеспечивали транзит трафика на неподконтрольные властям территории Донбасса. По данным СБУ, такие действия должностных лиц украинских компаний "наносят большой вред национальной безопасности Украины".

"Технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы — "Главы» и "Совета министров" псевдообразований "ДНР/ЛНР", — уточнили в спецслужбе.

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Обыски проводились не только в Киеве и области, но и Днепре, Одессе и Харькове, где были изъяты компьютерное оборудование и документальные материалы, "подтверждающие осуществление противоправной деятельности".

Заводы под прицелом

Не обошлось без обысков и в Николаевской области. Так, в понедельник, 18 сентября, СБУ обыскало завод "Экватор". По данным местных СМИ, обыскивались все кабинеты завода, в том числе и у председателя наблюдательного совета ПАО "Экватор", депутата горсовета Сергея Кантора, которого не было на предприятии.

По предварительной информации, обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по ст. 333 Уголовного кодекса Украины – "Незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники" и ст. 364 УК Украины – "Злоупотребление властью или служебным положением". По данным источников, речь идет о торговле запчастями и оборудованием с заводами, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом Российской Федерации.

"Продукция поставлялась в Россию двумя способами. В первом случае их передавали через поезд "Николаев – Москва". Во втором случае автомобиль с оборудованием пересекал украинско-польскую границу. На территории Польщи продукция перегружалась в автомобиль с регистрацией РФ и он возвращался в Россию через Калиниградскую область", — пишет "news.pn".

Обыски прошли и по месту жительства руководства завода, в частности, и в доме Сергея Кантора, а также в поезде "Николаев – Москва". Силовики изъяли жесткие диски, техдокументацию, черновую бухгалтерию. Сам Кантор заявил, что сотрудники СБУ "проверяют предприятие на наличие шпионов".

Скандал с "УП"

Участились в последние полгода обыски СБУ в офисах средств массовой информации. За полгода сотрудники ведомства побывали в офисах газеты "Вести", интернет-издания "Страна.ua". Недавно с обысками пришли и в известное интернет-издание "Украинская правда".

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Как написала на своей странице в Facebook главный редактор издания Севгиль Мусаева, следственные действия были связаны с "разглашением гостайны".

На сайте издания сообщалось, что следователь вручил главному редактору "УП" письмо, в котором СБУ требует временно снять с сайта материал "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", опубликованный 24 января. Как утверждают в СБУ, статья содержит "отдельные сведения о проекте Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года". Также, по данным СБУ, отдельные сведения опубликованной на "УП" "статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны".

"Подчеркнем, что субъектом данного преступления является должностное лицо — носитель государственной тайны. Служба безопасности Украины не имеет целью препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов", — сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Эксперты сходятся во мнении, что обыски в редакциях – ничто иное, как давление и цензура. В частности, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.

Горсоветы, депутаты, предприниматели

Без внимания спеслужб не остался горсовет Львова, где прошли обыски в помещениях Управления образования. Правоохранители провели изъятие в рамках уголовного производства по ст. 363 УК ("Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается").

Также обыски прошли по месту жительства бывшего руководителя запорожской городской организации "Партии регионов" Андрея Иванова. Как отмечает СМИ, вероятно, причиной для следственных действий стал проект Иванова – общественная организация "Полк Победы", которая во многом построена по образцу российской акции "Бессмертный полк".

Не так давно сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой провели массовые обыски у депутатов городского совета Николаева и местных предпринимателей. Всего прошло около 90 обысков, которые санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным местных СМИ, тех, у кого проводятся обыски, подозревают в "поставке оружия и наркотиков из зоны АТО" – именно такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

По материалам из открытых источников интернет