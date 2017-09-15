Жданов о гостайне и обысках в "Укрправде"

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Служба безопасности пришла с обысками в редакцию издания "Украинская правда". Как написала на своей странице в Facebook главный редактор издания Севгиль Мусаева, следственные действия были связаны с "разглашением гостайны".

На сайте издания говорится, что следователь вручил главному редактору "Украинской правды" письмо, в котором СБУ требует временно снять с сайта материал "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", опубликованный 24 января.

Как утверждают в СБУ, статья содержит "отдельные сведения о проекте Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года".

Очередной обыск СБУ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Что может быть расценено, как гостайна из того что входит в этот материал?

— Вчера даже перечитал её еще раз. Здесь никакой гостайны нет. Это исключительно цензура. Потому что в статье раскрываются схемы "Укроборонпрома", завышения цены, и в частности статья задевает лично Петра Порошенко и его производственные мощности, точнее заводы, которыми он владеет.

Эти схемы и есть гостайна?

— Да, потому что там нет никаких ТТХ-вооружений, поэтому нет количественного состава этого вооружения, которое покупают и это те вещи, которые могут являться гостайной. В основном ТТХ. То есть, боевые свойства. Мы же выпускаем «белую книгу». Мы указываем численность вооруженных сил и в танках, и в БТРах, и в самолетах, и в солдатах, и структуры показываем, и количество бригад, и пишем наименование бригад. Бюджет наш открытый и оборонный бюджет тоже. Все макропоказатели военного бюджета мы знаем. Мы их обсуждаем и так далее. Я там не нашел никакой гостайны, кроме того что я сказал. Ценовая политика в плане закупок вооружений. И бенефициары, которые выиграли тендеры и это вооружение производят или покупают.

Как в нормальной ситуации должны были бы спецслужбы отреагировать на подобные материалы журналистов?

— Спецслужбы тут вообще не причем. Это должно было НАБУ заинтересоваться и проверить материал, который опубликовали журналисты. Открыть производство и проверить каждую цифру, и потом уже можно было говорить: либо журналисты правы, либо эта статья не имеет под собой оснований.

Почему в СБУ так долго думали, что же делать? Статья была опубликована 24 января, а с обысками пришли вчера.

— Это первый вопрос. Она могла дойти до главного бенефициара только сейчас и доложили, могла затеряться. Во-вторых, насколько я знаю, эту статью начали очень активно постить сейчас и в том числе в СМИ. Она получила очень большую раскрутку буквально пару недель назад. Она прокатилась по соцсетям и это могло спровоцировать. А тогда, зимой, она прошла более незаметно.

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Должны ли каким-то образом журналисты согласовывать свои материалы с военными, со спецслужбами, когда речь идет о оборонном комплексе, об армии?

— Нет, не должны. Журналистские расследования всегда были самостоятельным расследованием. Это один из способов поддержания в обществе антикоррупционной составляющей. Каждый человек понимает, что является гостайной, а что не является. Если они сомневаются в материале, который содержит он или не содержит, для этого у нас есть специальный комитет защиты информации. Они могут сделать туда запрос и спросить: это является гостайной или нет? И только в том случае, если у них есть по этому поводу сомнения. Вообще в данных случаях журналист обязан свой материал представить на обсуждение читателям.

Если эти сведения не были доверены журналистам, то какие могут быть вопросы к журналистам в этом вопросе?

— Кстати, в США журналисты могут публиковать материалы и не указывая источника. При этом даже не упоминается, имеют эти материалы или нет. При этом они не несут ответственности за содержание материала. Они говорят, что у них есть источник. Когда к ним приходят спецслужбы разбираться, они указывают свой источник, но анонимно. То есть, не публично. И там проверяется наличие утечки информации, это если информация носит какую-то гостайну или может навредить кому-то из политиков, или госслужащих.

Есть ли вообще какие-то ограничения? Какие данные журналисты могут сообщать, связанные с ВПК, с армией, а какие категорически нельзя?

— Таких четких ограничений нет. Есть ведомости. У нас есть закон о гостайне и там в приложении есть ведомости, которые содержат гостайну. И там указано, какая это тайна. Либо это гриф "Для служебного пользования", либо "Секретно", либо "Совершенно секретно". Вот три степени секретности в стране. И вот ознакомившись с этим законом, кстати, он есть на сайте ВРУ, и это приложение, ведомость есть, можно посмотреть, что относится к тайне, что не относится. Что касается постоянных скандалов с журналистами, то просто власть имущие или наши руководители, и политики в том числе очень боятся, когда попадают в неприятные ситуации. Когда они совершают какие-то неправильные действия, приводящие к трагическим в том числе последствиям, вот тут начинается давление на журналистов, с целью закрыть рот.

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Такие приходы спецслужб в интернет-издания, это попытка спровоцировать некую самоцензуру среди журналистов?

— Да, это попытка закрыть рот. Прямое давление на прессу и я считаю, что это грубейшее нарушение свободы слова в Украине.

Напомним, в последнее время обыски СБУ в СМИ участились. За полгода сотрудники ведомства побывали в офисах газеты "Вести", интернет-издания "Страна.ua" и "Украинской правды". Эксперты сходятся во мнении, что обыски в редакциях — ничто иное, как давление и цензура. В частности, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире "ГС", что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.