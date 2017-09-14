В "Украинскую правду" пришел следователь СБУ

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины просит интернет-издание "Украинская правда" временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, так как видит в ней разглашение гостайны, сообщило издание в четверг.

"Соответствующее письмо 14 сентября вручил следователь главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой", — говорится в сообщении на сайте издания.

По информации "Украинской правды", во врученном письме говорится, что следственный отдел главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование. Следствие ведется по делу, возбужденному 29 июня, по статье "разглашение государственной тайны".

Как отмечается в документе, копию которого обнародовало издание, досудебное расследование установило, что размещенная 24 января на сайте "Украинская правда" статья "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра" содержит отдельные сведения по проекту государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года.

"У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", – считают в СБУ.

По данным издания, Служба безопасности просит снять с сайта указанный материал. "Учитывая вышеизложенное, прошу вас удалить указанную страницу из общего доступа (ограничить доступ) до момента установления истины по данному делу и обеспечить передачу следственному отделу главного управления оригинала файла указанной статьи и всех имеющихся документов, касающихся ее подготовки и публикации", – говорится в письме СБУ.