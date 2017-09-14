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    СБУ отрицает "прослушку" Саакашвили спецслужбами

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (494)

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    Как отмечается в сообщении, Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. СБУ отрицает, что прослушивает экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице ведомства в Facebook.

    Скриншот со страницы СБУ в Facebook

    СБУ считает безосновательными обвинения Саакашвили в якобы попытке его прослушивания сотрудниками спецслужбы.

    "Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они сегодня не имели", — заявили в ведомстве.

    Смотрите также: Саакашвили обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его номере

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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