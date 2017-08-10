Раимов об обысках в "Стране": Добро пожаловать в Северную Корею

РИА Новости Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивала квартиры двух журналистов. Сайт ненадолго ушел в оффлайн вскоре после публикации новости об обысках.

Разрешение на обыск в редакции и у сотрудников издания выдал Печерский райсуд Киева. Как говорится в определении суда, обыск шел по делу о разглашении государственной тайны. Эту же информацию официально подтвердили в СБУ.

strana.ua Обыски у журналистов издания "Страна.ua"

Обыски в издании на своей странице в Facebook прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Сегодня обыскивали не только редакцию Страна.ua, но и квартиры журналистов издания. Не главного редактора, не мифических собственников, а обычных журналистов. Добро пожаловать в Северную Корею, господа и дамы", – отметил эксперт.

Он добавил, что "как-то не помнит, чтоб обыски были в редакциях медиа стран ЕС", но знает о "десятках примеров из стран третьего мира, стран не демократических. Стран авторитарных".

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"Но то, чего нет там – огромной жажды свободы, которая есть в каждом украинце. Тут чем туже гайки, тем скорее финал", – заявил Раимов.

Напомним, это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето. Главного редактора издания Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией.

Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.