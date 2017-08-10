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    Раимов об обысках в "Стране": Добро пожаловать в Северную Корею

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (230)

    (обновлено: )6530
    Обыски в редакциях медиа – примета стран третьего мира, стран не демократических, а авторитарных, отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов. Но в каждом украинце есть огромная жажда свободы, поэтому чем туже гайки, тем скорее финал, добавляет он.
    Главный редактор интернет-издания Страна. ua Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция издания Страна. ua, в Киеве
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивала квартиры двух журналистов. Сайт ненадолго ушел в оффлайн вскоре после публикации новости об обысках. 

    Разрешение на обыск в редакции и у сотрудников издания выдал Печерский райсуд Киева. Как говорится в определении суда, обыск шел по делу о разглашении государственной тайны. Эту же информацию официально подтвердили в СБУ.

    strana.ua
    Обыски у журналистов издания "Страна.ua"

    Обыски в издании на своей странице в Facebook прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

    "Сегодня обыскивали не только редакцию Страна.ua, но и квартиры журналистов издания. Не главного редактора, не мифических собственников, а обычных журналистов. Добро пожаловать в Северную Корею, господа и дамы", – отметил эксперт.

    Он добавил, что "как-то не помнит, чтоб обыски были в редакциях медиа стран ЕС", но знает о "десятках примеров из стран третьего мира, стран не демократических. Стран авторитарных".

    Обыски в издании Страны 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Банковая душит СМИ и свободу слова. Обыски в "Страна.ua"

    Смотрите также: Дело "Страны". Гужва о "мифической флешке" и настоящей цели обысков

    "Но то, чего нет там – огромной жажды свободы, которая есть в каждом украинце. Тут чем туже гайки, тем скорее финал", – заявил Раимов.

    Напомним, это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето. Главного редактора издания Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией.

    Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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    Главный редактор интернет-издания "Страна. ua" Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция издания "Страна. ua", в Киеве
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