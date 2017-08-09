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    Дело "Страны". Гужва о "мифической флешке" и настоящей цели обысков

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    Главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва в эфире "Радио Вести" заявил, что поиски "мифической флешки" из Минобороны с якобы записанной на ней гостайной в редакции издании - изначально странная затея.
    Радио Вести/Youtube

    Игорь Гужва заявил, что в издании нет журналистов, имеющих доступ к каким-то инсайдерам в Минобороны.

    "Если предположить, что эти материалы у нас были, то мы не является носителями гостайны, поэтому и не можем быть подозреваемым по этому делу", — подчеркнул журналист, добавив, что дело о гостайне изначально было возбуждено против "каких-то чиновников", а "Страну" привязали, чтобы иметь право проводить обыски и негласный надзор.

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    "Они просто взяли это дело, и вписали нас ("Страну.ua" — Ред.) туда через эту мифическую флешку. Сейчас это дело будут использовать как трамплин для возбуждения более серьезных дел — о госизмене, о сеператизме, для этого они ведут обыски, изымают технику, либо собираются что-то подкинуть нам, либо следят за журналистам, чтобы в процессе негласных следственных действий обнаружить зацепку для серьезной статьи Уголовного кодекса. Почему серьезной? Потому что в конечном счете их задача  - закрыть меня в СИЗО", — заключил Гужва.

    В среду сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе "Страны.ua" и квартирах ряда журналистов в рамках дела о разглашении гостайны. В редакции заявили, что правоохранители изымают в офисе компьютеры, а у журналистов — телефоны и планшеты. По информации адвоката главреда издания Елены Лукаш, в ходе обыска правоохранители "ничего не нашли".

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