СБУ проводит обыск в квартире основателя "Полка Победы"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в Запорожье проводит обыски в квартире дома 71Б по улице Святого Николая, информирует "Правда".

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По данным издания, здесь проживает бывший руководитель городской организации "Партии регионов" Андрей Иванов.

Как отмечает СМИ, вероятно, причиной для следственных действий стал проект Иванова — общественная организация "Полк Победы", которая во многом построена по образцу российской акции "Бессмертный полк".

Ранее сообщалось, что ГПУ проводит во вторник обыск в здании ГУ Нацполиции в Запорожской области.