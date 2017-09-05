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    Общество

    СБУ проводит обыск в квартире основателя "Полка Победы"

    (обновлено: )7301
    По данным СМИ, вероятно, причиной для следственных действий стал проект Андрея Иванова - общественная организация "Полк Победы", которая во многом построена по образцу российской акции "Бессмертный полк".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в Запорожье проводит обыски в квартире дома 71Б по улице Святого Николая, информирует "Правда".

    Смотрите также: Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне

    По данным издания, здесь проживает бывший руководитель городской организации "Партии регионов" Андрей Иванов.

    Как отмечает СМИ, вероятно, причиной для следственных действий стал проект Иванова — общественная организация "Полк Победы", которая во многом построена по образцу российской акции "Бессмертный полк".

    Ранее сообщалось, что ГПУ проводит во вторник обыск в здании ГУ Нацполиции в Запорожской области.

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