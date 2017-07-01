Президент ПАСЕ Аграмунт: кампанию против меня начала украинская делегация

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт заявил, что стал "жертвой за свое желание к диалогу", а кампанию против него возглавила украинская делегация. Об этом говорится в его первом заявлении после того, как в ПАСЕ инициировали его отставку, передает "Европейская правда".

"Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона в Figaro и Guardian демонстрируют, что его позиция в отношении сирийского кризиса не отличается от моей. Другие лидеры во всем мире также заявили, что обязательно надо привлекать к диалогу все стороны, включая нынешнее сирийское правительство. Все эти заявления приветствовались международным сообществом", — сказал Аграмунт.

По его словам, "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него.

"Эта кампания, конечно, велась украинской делегацией, из-за национальных интересов в отношении России, а также социалистами и крайними левыми, политических и, следовательно, партийных причин, в частности, для простого удовольствия, чтобы уничтожить президента от партии ЕНП", — заявил Агамунт.

"Политически, украинские депутаты с их упрощенческими лозунгами, а также социалисты и крайние левые со своей скрытой программой, увидели прекрасную возможность напасть на меня, после моих инициатив к диалогу, чтобы ослабить меня и свести счеты", — подчеркнул он.

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В своем заявлении Аграмунт также заявил, что принятые в ПАСЕ новые правила относительно процедуры его отставки являются "незаконными и нечестными".

Напомним, 28 апреля бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту. На собрании постановили, что Педро Аграмунт не уполномочен совершать какие-либо официальные визиты, посещать любые заседания или делать какие-либо публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве ее председателя.