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    Один против всех. В Раде подрались депутаты

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (132)

    (обновлено: )229
    Нардеп от ВО "Свобода" Юрий Левченко начал бросаться на спикера Верховной Рады Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.
    Роман Кравец в youtube

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты, сообщает "Украинская правда".

    Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.

    Когда Парубий начал объявлять, что ставит на голосование законопроект, Левченко подбежал к трибуне и начал пытаться прорываться в президиум.

    "Украинская правда"
    В Раде подрались депутаты

    Поскольку депутаты БПП и "Народного фронта" не дали ему пройти, он начал бросать подручные вещи в Парубия.

    Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

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