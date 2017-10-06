Хроника 5 октября: драка в Раде, отставка мэра Николаева, разгром памятных плит на Майдане

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 5 октября, Верховная Рада так и не смогла принять закон о реинтеграции Донбасса – в парламенте заблокировали трибуну, при этом депутаты успели запретить гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу нацбезопасности". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Верховная Рада не смогла принять закон о реинтеграции Донбасса

В четверг, 5 октября, Верховная Рада так и не смогла принять закон о реинтеграции Донбасса. В ходе рассмотрения законопроекта о Донбассе народные депутаты от фракций "Самопомич" и "Батькивщина" заблокировали президиум парламента. В то же время под ВР противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", жгли файеры и дымовые шашки.

Мэра Николаева отправили в отставку

Городской совет Николаева выразил недоверие мэру города, представителю "Самопомочи" Александру Сенкевичу на внеочередной сессии горсовета. Сенкевич считает это решение незаконным и собирается обжаловать его в суде. Сенкевичу в июне вручили протокол о коррупционном нарушении. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов.

Рада запретила гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу нацбезопасности"

Парламент с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ.

Разгром памятных плит на Майдане

Житель Севастополя накануне разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни в центре Киева. По словам вандала он "сделал это специально, чтобы закончить войну на Донбассе". Пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В Киеве показали первые американские автоматы украинского производства

Государственный концерн "Укроборонпром" в четверг провел испытание первой партии модифицированных американских автоматов M4, которые получили название WAC-47 и произведены в Украине в рамках совместного проекта с американской компанией Aeroscraft. В январе "Укроборонпром" сообщил о достижении договоренностей с Aeroscraft о совместном производстве в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО. Планировалось, что первым совместным проектом должно было стать производство автоматической винтовки M16.

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Из Украины выдворили российского тележурналиста

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила в Российскую Федерацию журналиста телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Корреспондент НТВ Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала. Его блокировали после того, как он разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт.

Пранкеры Лексус и Вован попали в базу данных "Миротворца"

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за якобы нарушения государственной границы Украины. Как сообщается на сайте, пранкеры попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную Россией территорию Донецкой области" и "незаконную коммерческую деятельность на оккупированной территории".

Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой праздник отмечают учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.