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    Уроженец Луганска, разбивший памятник Небесной сотне, попал в "Миротворец"

    (обновлено: )8601
    В "Миротворце" сообщили, что, мужчина, разбивший памятные плиты в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, попал в базу данных за то, что он - "пособник террористов и оккупантов".
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Жителя Севастополя, разбившего в четверг днем гранитные плиты на памятнике Героям Небесной сотни в центре Киева, внесли в базу данных сайта "Миротворец".

    Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Смотрите также: Разгром памятных плит на Майдане: задержан житель Севастополя

    "Пособник террористов и оккупантов. Провокатор", — говорится в сообщении.

    Скриншот страницы с сайта "Миротворец"

    По данным "Миротворца", обвиняемый в вандализме мужчина родился 18 февраля 1974 года. Согласно сайту, он прописан в городе Алчевске Луганской области на проспекте Металлургов, но проживал в городе Севастополе на улице Фадеева. 

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