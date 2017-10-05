Уроженец Луганска, разбивший памятник Небесной сотне, попал в "Миротворец"

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Жителя Севастополя, разбившего в четверг днем гранитные плиты на памятнике Героям Небесной сотни в центре Киева, внесли в базу данных сайта "Миротворец".

Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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"Пособник террористов и оккупантов. Провокатор", — говорится в сообщении.

Скриншот страницы с сайта "Миротворец"

По данным "Миротворца", обвиняемый в вандализме мужчина родился 18 февраля 1974 года. Согласно сайту, он прописан в городе Алчевске Луганской области на проспекте Металлургов, но проживал в городе Севастополе на улице Фадеева.