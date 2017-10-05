Минские соглашения, прощайте. Новинский о законах Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Внесенные в Верховную Раду законопроекты о реинтеграции Донбасса неожиданно встретили неодобрение парламента. Представители сразу нескольких фракции высказались против принятия документа.

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов.

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"Предложенный закон о реинтеграции на самом деле является законом об отторжении отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это окончательная заморозка конфликта и продолжение боевых действий, это закон не о мире, а о войне. Согласно этому закону, Порошенко получает право применять вооруженные силы когда он захочет. Хотя, это исключительно прерогатива Верховной Рады. В Украине, как известно, парламентско-президентская республика, а не президентско-парламентская. Поэтому президент как гарант Конституции не имел права вносить такой законопроект", — отметил депутат Вадим Новинский.

По его словам, инициатива Порошенко фактически означает выход из Минских соглашений.

"В законе нигде не сказано о прекращении блокады, о социально-экономической реабилитации тех районов Донбасса, где Украина собирается восстановить суверенитет. Сегодня есть только политико-дипломатический путь установления мира в стране. Но, к сожалению, нынешней власти выгодна война. "Партия войны" продолжает свое наступление на партию мира, в которую входят 80% украинских граждан. Политикам война нужна как воздух, только так они могут сохраниться во власти. На войну сегодня можно списать все, что угодно — непрофессионализм, воровство, коррупцию", — отметил Новинский, отвечая на вопрос РИА Новости Украина.