Коррупция в Украине убивает страну и настораживает инвесторов

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина не выполняет большинство мероприятий антикоррупционной стратегии на 2014-2017 годы, а украинское правительство, согласно мнению экспертов, до сих пор четко не сформулировало приоритетные задачи борьбы с коррупцией и не прилагает должных усилий по ее реальному искоренению.

В статье в издании The Hill американский эксперт Марк Пфайфл (Mark Pfeifle), который работал заместителем советника президента Джорджа Буша отмечает угрозу, которая исходит от "неспособности или отказа проводить важные реформы", чтобы установить верховенство закона и "искоренить пресловутую коррупцию" в Украине.

Автор напоминает, что администрации Барака Обамы и Дональда Трампа неоднократно обращались к президенту Украины Петру Порошенко, заявляя о том, что необходимо покончить с коррупцией и обеспечить независимость судов. Однако, констатирует Пфайфл, "пока это тяжелая, если и вовсе не проигранная битва".

Американское издание пишет, что если Украина надеется "на свободное и справедливое будущее", то она должна дать понять, что страна серьезно настроена искоренить коррупцию, "своих внутренних демонов". В противном случае, предупреждает автор, "эти внутренние угрозы могут уничтожить Украину".

По мнению Пфайфла, время идет, и "руководство страны сделало очень мало, чтобы показать, что оно серьезно относится к решению проблем и победе над своими внутренними врагами".

Говоря о негативной роли олигархов в отпугивании инвесторов и усугублении линии разлома между Украиной и ее союзниками, американский эксперт приводит пример олигарха Дмитрия Фирташа, который ожидает экстрадицию в США из Австрии — если только его адвокаты не докажут, что у США нет интереса правового характера.

Как пишет американский эксперт, "частью пути Фирташа и его соратников в украинском парламенте стала кража соевого завода стоимостью 50 миллионов долларов, построенного двумя гражданами США".

Отмечается, что спустя семь лет после того, как они впервые попросили правительство Украины помочь решить их кошмар, "братья Вадим и Илья Сегаль все еще не в полной мере контролируют завод, который они же построили".

Эта история повлияла и на других потенциальных инвесторов, которые продолжают рассматривать Украину как "очаг преступности и коррупции". Помимо этого, США вынуждены постоянно улаживать неприятности, возникающие в Украине.

The Hill констатирует, что "в Украине давным-давно пора проявить аналогичную приверженность своему собственному народу и расчистить свои "авгиевы конюшни".

В частности, сообщается, что прокуроры США прилагают все усилия, чтобы экстрадировать Фирташа из Австрии за подкуп индийских чиновников на сумму 18,5 млн долларов, но "все заинтересованные стороны знают, что это всего лишь верхушка айсберга".

"Если руки президента Порошенко чисты, – пишет Пфайфл, — и он хочет продемонстрировать, что серьезно относится к борьбе с коррупцией и ведет Украину к будущему, которым можно будет гордиться, то он и Украина должны четко заявить, что Фирташ и его группа будут вынуждены вернуть свою прибыль, полученную нечестным путем".

"Если нет, то Украина уже проиграла, и темные силы коррупции, которые свободно правили в регионе уже слишком долго, только начинают действовать", – констатирует The Hill.

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Напомним, ранее общественные организации, которые провели исследование — Центр политико-правовых реформ, Transparency International Украина и Реанимационный пакет реформ — отметили, что в Украине не создана институциональная система противодействия коррупции.

Правительство Владимира Гройсмана, как утверждают эксперты, не сформулировало приоритетные задачи борьбы с коррупцией.

По опубликованным осенью минувшего года данным опроса "Барометра мировой коррупции", более 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился.

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Представитель Transparency International Украина Александр Калитенко, как пишет DW отметил ранее, что лишь к Украине ЕС применил семилетний режим эксклюзивного мониторинга выполнения своих обязательств, прежде всего — обязательств в противодействии коррупции.

"Если будут замечены шаги назад в уже ранее выполненных требованиях ЕС, безвизовый режим будет приостановлен", – сказал эксперт.