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    Принцесса Иордании наняла детективов для поиска коррупции в мировом футболе

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    Расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после скандала, который разразился в 2015 году, когда швейцарская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США.
    Принцесса Хая бинт Хусейн
    un.org

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Принцесса Иордании Хайя бинт аль-Хусейн более года тайно сотрудничает с частными британскими детективами с целью сбора доказательств коррупции в мировом футболе, сообщает New York Times со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

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    По данным издания, принцесса воспользовалась услугами базирующейся в Лондоне компании, которая занимается расследованиями. Представители организации пытались добиться встречи с бывшими и действующими чиновниками ФИФА, а также другими представителями футбольного сообщества. Детективы также контактировали со следователями в США, пишет Р-Спорт.

    В материале говорится, что расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после скандала, который разразился в 2015 году, когда швейцарская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности.

    Брат принцессы Али бин аль-Хусейн дважды неудачно баллотировался на пост президента ФИФА.

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