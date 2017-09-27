Бесстыжий бюджет-2018: у народа – отобрать, чиновникам – отдать

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Народу – затянуть пояса

Проект бюджета 2018 был внесен на рассмотрение Верховной Рады 15 сентября, и как ожидается, будет рассмотрен парламентом в первом чтении в 20-х числах октября. В Кабмине обещают, что главный финансовый документ страны будет принят до декабря.

Однако, по мнению экспертов, его опять примут, в лучшем случае, "под елочку", то есть перед самым новым годом. Депутаты захотят внести в госбюджет свои корыстный интерес, поэтому к моменту принятия законопроект обрастет сотнями поправок.

Пока нынешний скелет не оброс подобным "мясом", уже очевидно, что госбюджет-2018 года будет одним из самых антисоциальных. Социальные расходы вырастут всего на 5 млрд гривен, что в условиях сверхвысокой инфляции означают, что расходы на "социалку" уйдут в минус. Кроме того, бюджет снизит на 15 млрд. грн финансирование Пенсионного фонда.

Основным источником финансирования будет инфляция, которая будет в 2 раза выше официального показателя. С помощью "инфляционного налога" в виде роста цен и профинансируют основные госрасходы.

"Правительство говорит — у нас экономический рост и реформы. Это не очень понятно, поскольку в моем понимании, доходы в бюджет поступают через экономический рост. Но у правительство основным источником доходов является инфляционный налог. Если бы в Минфине сказали "ребята — у нас в этом году будет среднегодовая инфляция — 15%", то нам бы сказали — да нет, это рука Кремля, это враги говорят, такого не может быть.

Вот эти 5-6 лишних процентных пунктов они собственно и являются источником вот этих самых денег. Правительство недооценило эффект от повышения тарифов и минемальных заработных плат. Повышение минималки привело не столько к повышенному спросу со стороны населения, сколько к тому, что монополии начали, как по команде, пересчитывать свои тарифы. Это привело к новому витку инфляции", — завил на пресс-конференции в РИА Новости Украина Андрей Блинов.

Таким образом, реальная инфляция "съест" даже то незначительное повышение социальных расходов, которое запланировано в проекте госбюджета на 2018 год.

Слуги народа себя не обидели

Однако собственные расходы чиновники надежно защитили от инфляции. Если "социалка" выросла всего на 15%, то содержание государственных органов в 2018 году увеличится в несколько раз.

Расходы на армию "слуг народа" власть частично объясняет некой административной реформой, согласно которой "хорошие" чиновники должны заменить "плохих". На деле оказывается, что новый аппарат лишь дублирует старый. При этом, и те и другие продолжают получать зарплату, причем в повышенном размере. Однако никакой "админреформой" нельзя объяснить повышение расходов на содержание ведомственных больниц и санаториев, содержание объектов Государственного управления делами.

"Секретариат Кабмина за 2 года показал самый большой рост расходов — 10!!! раз. В 2016 году он имел скромный бюджет 303 млн. Новый бюджет в 2018 году — трам-пам-пам… Совсем "нескромные" 3 млрд. гривен. Теперь, кроме секретарских функций, бюджет которых вырос более чем в 2 раза, секретариат курирует комплексную программу реформы Госуправления, которая оценена в 1,48 млрд гривен, курирует Государственную аудиторскую службу, которая контролирует расходование бюджетных средств за "скромные" 612 млн гривен в год. (И это при наличии Счетной палаты, которая собственно должна заниматься тем же самым) и курирует электронное правительство за 150 млн гривен.

Рекордсменами роста бюджетных расходов за 2 года также являются крайне коррупционные по сути структуры: НКРЕ (в простонародье Ротердам+) — рост расходов в 7,5 раза, Фонд госимущества — рост в 4,2 раза, Антимонопольный комитет — рост в 2,75 раза, Министерство информационной политики добавило расходов в 4.64 раза, судебная система в целом и Генпрокуратура — рост в 2,15 раза. Конечно же не обделили себя и Аппарат президента, Верховная рада и Администрации президента — рост расходов более чем в 2 раза", — написал на своей странице в Facebook экономист Даниил Монин.

"Смотрим бюджет. Таким образом, расходы на Государственную фискальную службу вырастут в 2 раза — с 6,5 миллиардов грн до 12 миллиардов грен. Таким образом Министерство финансов понимает перезагрузку отношений между налогоплательщиком и налоговой службой, это значит, что мы будем в 2 раза больше давать денег на содержание налоговой службы…

Мы видим, какой основной приоритет у госбюджета — рост расходов на содержание административного аппарата. Рекордсменом по росту расходов является расходы на содержание секретариата Кабинета министров. Они выросли в 5 раз — с 300 млн грн до 1,5 млрд. грн. В бюджете они отмечены, как расходы "на реформу". Давать деньги на зарплаты нескольким десяткам человек и объяснять это расходам на реформу я называю просто наглостью. Они даже не учитываю, что 2018 год это предвыборный год. Они бы хотябы делали вид, что стараются заботиться о гражданах а не о себе. Расходы на аппарат президента вырастут — на 75% до 2,5 млрд. грн, Верховная Рада должна принять этот бюджет, поэтому расходы на Верховную Раду увеличились на 77% — до 2,7 млрд грн.

В 2-5 раз увеличиваются расходы на содержание чиновников, а сами по себе расходы увеличиваются всего на 15%. Это и есть, это и есть приоритет нашего правительства по расходной части на следующий год", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Чиновники плодят новых чиновников

Как и ожидалось, итогом любой административной реформы в Украине становится разбухание штата чиновников, которые дублируют друг друга, издают противоречивые приказы и еще больше разъедают машину госуправления.

"Мне ситуация напоминает 2012 год, когда происходила реформа госслуджбы, когда у нас должны были появится госсекретари. И вот в самый разгар уже новой реформы я читаю в воскресенье интервью министра Кабинета министров, где он заявляет, что мы создаем директораты, но при этом, мы оставляем старую структуру госуправления, чтобы не дай бог, не утратили управляемость, после чего мы посмотрим, как у нас создается функционал.

Кабмин работает второй год и они и не может разобраться с функциями того, чем он руководит. Если ты не разобрался за один год, то ты не разберешься и за 20 лет. То есть, суть реформы в том, что мы начинаем создавать два параллельные госаппарата — для того, чтобы выполнять те функции, которые есть и второй новый с большой зарплатой, который будет выполнять фунцкции, о которых мы не знаем, но мы потом определимся", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников.

"Реформа медицины пошла в "лучших" традициях освоения средств. Фактически средства дублируются и зарезервированы как под старую структуру медицины, так и разворачивание новой структуры — Национальная сеть здоровья, на которую выделено 13,5 млрд грн. на уровне госбюджета. И хотя субвенции медицинские в местные бюджеты уменьшены на 3 млрд, все равно очевидно, что реформа проходит стадию не замены, а создания дублей, что крайне неэффективно с точки зрения трат бюджета", — отметил экономист Даниил Монин.

Эксперт также отметил огромный рост расходов на содержание Государственной фискальной службы, как и других силовых органов принуждения.

"На следующий год крайне неожиданно выросли затраты на фискалов. Рост 58% за год на фоне заявлений Минфина на перевод системы НДС на "автомат", и крайнего нежелания Минфина и правительства внедрять налог на выведенный капитал (НнВК) вместо налога на прибыль, что бы резко уменьшило необходимость в штате по вопросам налогообложения прибыли. Так что похоже "ручник" — главный механизм работы фискалов в 2018 году", — отметил Монин.

Как показала практика, распухший до невозможности государственный аппарат не только не улучшил государственное управление, но и замедлил его. И это притом, что многие новые чиновники получают зарплату в десятки тысяч гривен, а некоторые клерки из Минюста умудряются себе выписывать миллионные премии.

К примеру, к 1 сентября остаток на Едином казначейском счете вырос на 17,08 млрд грн, или на 38,8%, – до исторического максимума в 61,2 млрд грн. Это означает, что чиновники не желают расходовать деньги на государственные нужды, оставляя без финансирования множество программ в угоду своим корыстным интересам.

"Деньги в значительной мере были в большом количестве на счетах в государственных банках, на счетах казначейства, сейчас это значительная часть бизнеса руководителей министерств и ведьмовств – иметь большие остатки на корсчетах, и например их размещать в тех или иных банках, договариваясь о премировании. Недавно был объявлен тендер о размещении до конца декабря госсредств, причем он объявлен менее чем за сутки, что нарушает закон", – отметил Блинов.