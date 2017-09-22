Бубка и коррупционный скандал: что произошло на самом деле

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В чем обвиняют

Глава Национального комитета Украины и вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка попал в коррупционный скандал. Его заподозрили в коррупционной схеме по покупке голосов на выборах столицы Олимпийских игр-2016.

По заявлению прокуратуры, есть признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

Как писала французская газета Le Monde, речь идет о коррупционной сделке с участием сына экс-главы IAAF Ламин Диака Папа Массата Диака и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.

По данным издания, еще в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч офшорной компании New Mills Investments. Ее контролировал на тот момент казначей ИААФ и глава Федерации легкой атлетики России Валентин Балахничев. В тот же день New Mills Investments передала такую же сумму компании Pamodzi Sports, бенефициаром которой являлся Папа Массат Диак.

Сам Диак – главный фигурант двух судебных дел во Франции. Подозревается в коррупции на должности главы IAAF. Обвинения касаются определения мест проведения Олимпиад 2016 и 2020 годов, которые достались Рио и Токио.

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На фоне допингового скандала в российской легкой атлетике Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку. А в январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева.

Также комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) пожизненно отстранила от работы в спорте бывшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова за сокрытие положительных допинг-тестов у спортсменов сборной России.

Реакция

Впрочем, по словам самого Балахничева, Олимпийские игры в Рио тут не причем.

"Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка. Перевод средств был связан с расширением проведения Звезд шеста, с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований", — заявил Балахничев.

Что говорит Бубка

Сергей Бубка отрицает все обвинения французских СМИ. По его словам, платеж в 2009 году, о котором идет речь, был направлен на развитие всемирно известного турнира "Звезды шеста" в других городах.

"Le Monde ошибается. Этот платеж в 2009 году Валентину Балахничеву был предусмотрен за развитие проведения всемирно известного турнира “Звезды шеста” в других городах. Я могу смело утверждать, что мой голос на выборах Олимпийской столицы 2016 года никто не покупал и ни о какой коррупции с моей стороны не может быть и речи", – подчеркнул президент НОК.

Отметим, что на данный момент Сергей Бубка занимает пост президента НОК и является старшим вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

С продолжением

Ранее в начале сентября свое расследование возможного подкупа членов МОК начала и полиция Рио-де-Жанейро. Они провели обыск в доме бывшего главы оргкомитета ОИ-2016 Карлоса Артура Нузмана. Тогда сообщалось, что следователи нашли доказательства причастности Нузмана к коррупционной схеме.

Финальное голосование за столицу Игр-2016 прошло на сессии МОК в Копенгагене. Тогда в третьем раунде Рио-де-Жанейро разгромил Мадрид со счетом 66:32. При этом испанская заявка изначально была фаворитом и с большим преимуществом победила в первом раунде. А другие претенденты – Чикаго и Токио – выбыли из борьбы на первой и второй стадиях отбора.

Что касается Диаки, то он категорически отрицает и сам факт подкупа, и то, что был его организатором.

По материалам из открытых источников интернет