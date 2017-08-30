Фирташ не будет экстрадирован в Испанию - СМИ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Земельный суд Вены решил не экстрадировать олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию, сообщает в среду издание Kurier.

Как пишет издание, такое решение было принято на основании того, что суд в Барселоне не смог обосновать европейский ордер на арест Фирташа, выданный в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки. Отмечается, что решение было вынесено во вторник.

В феврале земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

Ранее Верховный земельный суд Вены удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов и произошло задержание бизнесмена. Земельный суд Вены в четверг отказал в ходатайстве прокуратуре австрийской столицы, которая требовала оставить под стражей украинского бизнесмена, ранее задержанного по испанскому ордеру.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.