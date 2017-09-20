Обыски в Полтаве. Мэра не первый раз подозревают в коррупции – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Полтавском горсовете 20 сентября Генпрокуратура и полиция проводят обыски. Это связано с подозрением в коррупции, злоупотреблении властью и служебным положением.

Как сообщают в СМИ, обыски проходят в кабинетах секретаря горсовета, мэра и его заместителей. У правоохранителей на соответствующие действия есть постановление Печерского районного суда Киева. В нем указано, что правоохранителям разрешено обыскать здание Полтавского горсовета без указания конкретных кабинетов.

О событиях в Полтаве подробнее сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор местной газеты КОЛО Татьяна Цирульник.

(текст публикуется на языке оригинала)

http://poltava.to/ Обыски в Полтавском горсовете 20 сентября

Розкажіть, що зараз відбувається в Полтавській міськраді? Обшуки правоохоронців все ще тривають?

— Сьогодні з самого ранку в Полтавській міськраді ГПУ спільно з поліцією проводить обшуки. Це та інформація, яка відомо достеменно, та інформація, яку підтверджують у ГПУ. Подальшу інформацію уже на рівні пліток можна дізнаватися. Тому що ГПУ сказала, що до завершення обшуків вони нічого коментувати не будуть.

Як повідомляли мої журналісти, що обшукали кабінет міського голови, кабінет його першого заступника, секретаря міської ради та, як мінімум, чотирьох із шести заступників міського голови Полтави. Також з обушками прийшли у міське управління ЖКГ Полтави. Також обшуки проводять вдома в міського голови, у його першого заступника та в його бізнес-офісі.

Кажуть, що ці обшуки пов'язані з діяльністю полтавського ЖКГ. Але насправді інформації дуже мало, тому що, як ви правильно сказали, журналістів усіма способами намагаються змусити покинути будівлю міської ради, начебто є на це відповідна постанова суду, проте, цієї постанови нам не показали.

Наскільки є протизаконними дії правоохоронців?

— Ні в якому разі я не вважаю їх протизаконними. Так, перед носом у журналістів зачиняли двері, але якщо є ухвала суду на це, то ми згодні, аби тільки це було на краще.

http://poltava.to/ Обыски в Полтавском горсовете 20 сентября

Ми до цієї ситуації ставимося дуже позитивно, що нарешті ГПУ дасть таки правову оцінку діям полтавської влади, тому що до цього дуже давно потрібно було на нашу область, наше місто звернути увагу.

Скарги на що були?

– Почнемо з того, що міського голову Полтави уже притягували до адміністративної відповідальності за підозрою у корупції. Це було кілька років тому. І тоді справу закрили за закінченням терміну давності.

Також у червні цього року першому заступнику міського голови вручали підозру про корупцію, але також справа зависла, скажімо так. Але всі полтавці пам'ятають, що за повної бездіяльності міської влади у нас у квітні у центрі міста сталася кривава сутичка з різаниною, з побоями мирних полтавців, який вийшли на мирний мітинг проти забудови.

І от після цього міський голова, як ми пам'ятаємо, на кілька тижнів зник з міськвиконкому, і всіляко усунувся від вирішення цієї проблеми. Значно пізніше він сказав, що болюче питання, зокрема, забудова Полтави МАФами, він накладе мораторій на це питання, але насправді забудова проводиться, і це викликає певне обурення у населення.

Ремонт доріг, який вже давно перетворився на предмет для анекдотів, це все давно потрібно було підняти на державному рівні. Тому ми дуже раді. І до речі, цікава подробиця, як раз сьогодні у Полтавщині змінюється поліцейське керівництво.

http://poltava.to/ Обыски в Полтавском горсовете 20 сентября

Керівник області Олег Бех стане керівником Харківської області, а у Полтаву приходить новий поліцейський. Це співпадіння чи так вийшло якось спеціально, не знаю. Але якісь події позитивні в нас відбуваються у місті.

Ви щось знаєте про нового керівника головного управління поліції Полтавської області Андрія Замахіна?

— Андрій Замахін наш місцевий керівник. Але на першій прес-конференції, яку він сьогодні давав, він дуже ухильно відповідав на ці всі питання, мовляв, я тільки прийшов на посаду, дайте мені трохи отямитися. Так, журналісти його питали про обшуки в міській раді, але відповіді конкретної ми не почули.

І міліція, І ГПУ поки що утримуються від коментарів. На сайті міськради також абсолютно порожньо, там якась інформація про дитячі розваги.

К слову, ранее НАБУ провело обыски у депутата Киевсовета Сергея Крымчака. Следственные действия проходили в офисах, связанных с ним компаний, и у помощников. По имеющимся данным, обыски проводились в связи с земельными аферами в столице.