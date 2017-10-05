Рада рассматривает законы по Донбассу. Прямая трансляция

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.