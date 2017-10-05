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    Рада рассматривает законы по Донбассу. Прямая трансляция

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (101)

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    Депутаты намерены в четверг принять предложенные президентом документы, заявил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Рассмотрение законов началось в ходе вечернего заседания парламента.
    Радио Свобода/Youtube

    Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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    В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

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