Закон о реинтеграции не дает Донбассу мирное решение - Погребинский

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Петр Порошенко наконец-то внес в Верховную Раду два проекта закона по Донбассу. Оба — как неотложные. Документы сначала должен рассмотреть профильный комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, а затем их внесут в сессионный зал на всеобщее обсуждение.

Поможет ли принятие президентских законопроектов урегулировать конфликт на востоке Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Безусловно, Порошенко понимает, что никакой войны не будет и что решить вопрос мирным путем посредством текста этого законодательного акта — просто невозможно. И для меня это означает, что президент решил закрыть тему минских договоренностей, продемонстрировать решительную позицию, где вещи названы своими именами, как это соответствует позиции Киева, и будь что будет. США этот подход поддержали — мне передали, что якобы уже есть позиция поддержки этого законопроекта. Это говорит о том, что ситуация с возвращением Донбасса — и я бы очень хотел надеяться, что на это есть некоторые шансы — она закрывается, к сожалению", — заявил Погребинский.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".