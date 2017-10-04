Реинтеграция Донбасса. Если не примем закон, Минск станет фейком - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Законопроект о реинтеграции Украины в состав Украины стал одной из самых обсуждаемых тем текущей пленарной недели. Несмотря на то, что документ официально не появился в стенах парламента, депутаты готовятся к его принятию.

"В законопроект будет включено понятие России как агрессора, будут определены в соответствии с 51 ст. устава ООН действия Украины уже не как антитеррористическая операция, а как самооборона государства. Это дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок. Вводятся полномочия президента через рассмотрение Рады вводить войска, возможность введения чрезвычайного положения, военного положения и т.д. Вводится объединенный штаб", — отметила Луценко.

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Как говорит депутат от группы "Воля народа" Сергей Лабазюк, на сегодня только избранные успели ознакомиться с документом.

"Все говорят об этом законопроекте, но никто из депутатов его в глаза не видел. Казалось бы, парламент первым должен был ознакомится с документом. Но вместо этого мы из Facebook вице-спикера Оксаны Сыроид мы узнаем о том, что такой закон есть и в нем содержаться те или иные положения и правки. Вероятнее всего, эта инициатива будет продолжением прошлогоднего законопроекта об особом статусе Донбасса. Из того, что я видел, то могу сказать, что объединение штабов Донецка и Луганска в один — вполне нормальный шаг. Разрешение ввода миротворческих войск — однозначно да, поскольку другого варианта сегодня не существует. Ну нужно смотреть, где они будут размещаться — если на границе Украины и РФ, то это будет правильный вариант, если на границе с непризнанными республиками — однозначно нет", — отмечает депутат.

Все остальные нормы закона, по словам депутата, на сегодняшний день призрачны и непонятны.

"То, что нужно проводить выборы на Донбассе, это факт, но не сегодня, а после того, как будут завершены боевые действия. Нам нужно продолжение выполнения Минских договоренностей только уже другим методом. 18 октября у нас теряет силу предыдущий закон — если мы ничего нового не примем, то, соответственно, Минские соглашения будут обыкновенным фейком. Кроме того, в законе идет речь не только о том, чтобы узаконить миротворческие войска, но и о предоставлении оружия, которое сегодня необходимо Украине", — считает политик.

По его словам в Верховной Раде прекрасно понимают, что Администрация президента постаралась учесть в законе и свой интерес.

"Все прекрасно понимают, что Банковая будет пытаться "зашить" в этом законе какие-то свои пожелания. Но нужно будет смотреть, на сколько это отвечает интересам Украины в нынешней ситуации", — резюмировал Лабазюк.