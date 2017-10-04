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    Закон о реинтеграции Донбасса. Названа цель госполитики

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    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (67)

    (обновлено: )26907
    В проекте закона говорится, что целью госполитики по "обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями" является, в частности, их освобождение и восстановление там конституционного строя.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
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    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Проект закона о реинтеграции Донбасса определяет целью государственной политики освобождение юго-востока Украины и восстановление там конституционного строя, следует из обнародованного в среду на сайте Верховной Рады текста документа.

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    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

    "Целью государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях являются: освобождение этих территорий и восстановление конституционного строя на них; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии; укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности украинского государства", — говорится в проекте документа.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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