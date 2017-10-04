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    Политика

    Законопроект о реинтеграции позволяет использовать в Донбассе ВСУ

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (67)

    (обновлено: )21508
    Украинская армия принимает участие в военной операции в Донбассе, однако ее применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку власти называют военную операцию антитеррористической.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возможность использовать Вооруженные силы Украины в Донбассе для обеспечения национальной безопасности и обороны.

    Украинская армия принимает участие в военной операции в Донбассе, однако ее применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку власти называют военную операцию антитеррористической.

    Военный в Донбассе
    УНИАН
    Реинтеграция Донбасса и имитация деятельности

    "Для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства (личный состав и специалисты отдельных подразделений, воинских частей, оружие, боевая техника, специальные и транспортные средства, средства связи и телекоммуникаций, другие материально-технические средства) Вооруженных сил Украины", — говорится в законопроекте, обнародованном в среду на сайте парламента.

    Также законопроект предусматривает использование других военных формирований, в частности Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел, Нацполиции, а также центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

    Согласно законопроекту, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины.

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    Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории, говорится в проекте закона.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

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