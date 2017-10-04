Законопроект о реинтеграции Донбасса определяет приоритет "Минска"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Внесенный президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса определяет, что минские договоренности являются приоритетными в урегулировании конфликта в регионе, следует из текста документа, опубликованного в среду на сайте парламента.

"При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 и Комплекса мер от 12 февраля 2015 с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины", — говорится в законопроекте.

Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории, говорится в проекте закона.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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