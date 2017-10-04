Проект о реинтеграции Донбасса позволяет вводить военное положение

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает возможность введения военного положения на отдельных территориях юго-востока Украины, следует из обнародованного в среду на сайте Верховной Рады текста документа.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

"В случае введения военного положения в отдельных местностях в связи с российской вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях: в день вступления в силу акта президента Украины о создании военной администрации прекращаются в соответствии с этим законом полномочия: областного совета, его исполнительного аппарата, должностных и служебных лиц местного самоуправления, которые работают в этих органах, – в случае образования соответствующей областной военной администрации", — говорится в документе.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта.