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    ЛНР: законопроект по Донбассу полностью противоречит "Минску-2"

    (обновлено: )11430
    В ЛНР заявили, что, вынося на рассмотрение проект закона, Киев выставляет Украину "государством несостоятельным как международный партнер, несущий ответственность за взятые на себя международные обязательства".
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Новый законопроект по Донбассу противоречит минским договоренностям, стратегия реинтеграции прописана в Комплексе мер по имплементации соглашений, заявил в среду РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

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    "Что же касается проекта закона о реинтеграции, он полностью противоречит минским соглашениям — как духу, так и букве. Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202", — сказал Мирошник.

    По его словам, вынося на рассмотрение проект такого закона, Киев выставляет Украину "государством несостоятельным как международный партнер, несущий ответственность за взятые на себя международные обязательства".

    "Проект закона о реинтеграции не определяет никаких приоритетов в выполнении минских соглашений как минимум потому, что минские соглашения — это международный документ и его невозможно изменить в одностороннем порядке", — пояснил собеседник агентства.

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    По мнению Мирошника, остальные позиции законопроекта "больше отражают борьбу за власть в Украине и мало имеют отношения к минским соглашениям и политическому урегулированию конфликта".

    "Стратегия реинтеграции "отдельных районов" давно описана в Комплексе мер и минских соглашениях, Киеву нужно взять ее и выполнить, а не искать пятый угол в комнате", — отметил представитель ЛНР.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о реинтеграции Донбасса.

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