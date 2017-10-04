ЛНР: законопроект по Донбассу полностью противоречит "Минску-2"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Новый законопроект по Донбассу противоречит минским договоренностям, стратегия реинтеграции прописана в Комплексе мер по имплементации соглашений, заявил в среду РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Что же касается проекта закона о реинтеграции, он полностью противоречит минским соглашениям — как духу, так и букве. Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202", — сказал Мирошник.

По его словам, вынося на рассмотрение проект такого закона, Киев выставляет Украину "государством несостоятельным как международный партнер, несущий ответственность за взятые на себя международные обязательства".

"Проект закона о реинтеграции не определяет никаких приоритетов в выполнении минских соглашений как минимум потому, что минские соглашения — это международный документ и его невозможно изменить в одностороннем порядке", — пояснил собеседник агентства.

По мнению Мирошника, остальные позиции законопроекта "больше отражают борьбу за власть в Украине и мало имеют отношения к минским соглашениям и политическому урегулированию конфликта".

"Стратегия реинтеграции "отдельных районов" давно описана в Комплексе мер и минских соглашениях, Киеву нужно взять ее и выполнить, а не искать пятый угол в комнате", — отметил представитель ЛНР.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о реинтеграции Донбасса.