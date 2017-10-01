Как выборы в Германии отразятся на Украине - эксперт

"Меркель будет вынуждена в большей степени заниматься Европой, чем Германией. Очевидно, что такой ситуации Украина попадет в зону оживления немецкой политики. Первое — это, конечно, Нормандский формат, а второе — проблема беженцев, в которую Украину тоже могут вовлечь. Например, как потенциальную территорию для размещения нескольких десятков тысяч беженцев, которых не хотят чехи и поляки, но которых все равно нужно где-то селить", — сказал Рудяков в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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В Германии избрали парламент – бундестаг. Выборы прошли в стране в воскресенье, 24 сентября. Альянс с участием канцлера Германии Ангелы Меркель получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее было 311), СДПГ – 153 (ранее 193).