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    Законопроект о реинтеграции Донбасса. Появилась реакция ДНР

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (74)

    (обновлено: )70160
    По мнению Дениса Пушилина, принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает лишь одно - "Украина выбирает войну". При этом он считает, что указанный проект противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс.
    Денис Пушилин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса будет означать, что Киев выбирает войну, заявил в среду полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по урегулированию кризиса в Украине Денис Пушилин.

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    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Он предусматривает возможность введения военного положения и позволяет использовать вооруженные силы в Донбассе для обеспечения нацбезопасности и обороны.

    "Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

    Он добавил, что указанный законопроект противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс.

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    "Данный законопроект полностью противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс", — говорится в заявлении Пушилина.

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    По его мнению, предоставление права использовать вооруженные силы в Донбассе "для обеспечения нацбезопасности и обороны еще больше отделяет ДНР и ЛНР от Украины".

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