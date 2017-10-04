Закон о Донбассе усилит позицию Киева в вопросе ввода миротворцев

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса позволит Киеву усилить переговорную позицию в вопросе введения в регион миротворческой миссии ООН, считает первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Признание РФ страной-агрессором усилит нашу дипломатическую переговорную позицию, что РФ и ее представители не могут быть в миротворческой миссии", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия названа "агрессором" в разработанном законопроекте.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.