В МИД РФ высказались о законопроекте по Донбассу

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом Украины Петром Порошенко в парламент, должен соответствовать минским соглашениям.

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"Наши эксперты должны будут изучить его (законопроект — ред.) на предмет соответствия минским договоренностям. Как нам представляется — и это не только позиция РФ, но и мирового сообщества, — соответствующие документы, которые касаются будущего, в частности Донбасса — Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями", — сказала Захарова на брифинге.

"Свою оценку мы дадим на экспертном уровне, когда изучим этот документ", — подчеркнула она.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "страной-агрессором", "временно оккупировавшей" часть украинской территории с помощью регулярной армии.