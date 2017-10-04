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    В МИД РФ высказались о законопроекте по Донбассу

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (72)

    (обновлено: )51270
    В МИД России заявили, что эксперты должны будут изучить законопроект на предмет соответствия минским договоренностям: "Свою оценку мы дадим на экспертном уровне, когда изучим этот документ".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом Украины Петром Порошенко в парламент, должен соответствовать минским соглашениям.

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    "Наши эксперты должны будут изучить его (законопроект — ред.) на предмет соответствия минским договоренностям. Как нам представляется — и это не только позиция РФ, но и мирового сообщества, — соответствующие документы, которые касаются будущего, в частности Донбасса — Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями", — сказала Захарова на брифинге.

    "Свою оценку мы дадим на экспертном уровне, когда изучим этот документ", — подчеркнула она.

    Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "страной-агрессором", "временно оккупировавшей" часть украинской территории с помощью регулярной армии.

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