Назначено время рассмотрения законов по Донбассу в комитете Рады

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит президентские законопроекты по Донбассу в четверг, 5 октября, в 9:30, заявил глава комитета Сергей Пашинский.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

Пашинский в ходе заседания комитета в среду заявил, что к указанному законопроекту группой народных депутатов был внесен альтернативный законопроект. Также, по его словам, Порошенко направил как неотложный проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает УНИАН, Пашинский хотел объявить перерыв на 15 минут и начать рассмотрение указанных законопроектов, однако против этого выступили многие члены комитета.

"Уважаемые коллеги, заседание комитета по вопросу законопроектов президента будет назначено завтра в 9:30", — подчеркнул Пашинский.

После рассмотрения комитетом Рады по вопросам национальной безопасности и обороны документ будет направлен руководству парламента, сообщил в среду журналистам секретарь данного комитета, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

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"Я воздержусь от комментариев, когда этот вопрос будет рассматриваться в Верховной Раде, комитет планирует собраться в 09.30 утра (четверга — Ред.). Мы соберемся, будем обсуждать, принимать решение. После того, как будет принято решение комитетом, соответствующее представление будет подано в Верховную Раду, спикеру парламента Парубию. Когда он его поставит на голосование в сессионном зале, это уже его полномочия", — сказал Винник, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".