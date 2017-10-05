"Правый сектор" поддержал противников закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Организация "Правый сектор" призывает сторонников выйти на акцию против принятия внесенного накануне в Верховную Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

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"5 октября в 9.30 возле Верховной Рады состоится протест против капитуляции в российско-украинской войне. Как известно, власть Порошенко-Гройсмана планирует узаконить минские "договорняки". А именно: амнистию для террористов, легализацию структур, созданных шавками Кремля на Донбассе, и тому подобное. Наш с вами национальный долг — не допустить этого. Приходите на протест! Долой власть предателей и торгашей на крови!" — говорится в заявлении ПС на странице в Facebook.

Ранее под лозунгом "Не допустим капитуляцию Украины!" о митинге против принятия закона о реинтеграци Донбасса заявили нардеп от "Самопомочи", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и созданная на основе полка "Азов" партия "Национальный корпус".