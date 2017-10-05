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    Общество

    "Правый сектор" поддержал противников закона о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (79)

    (обновлено: )4001
    В "Правом секторе" заявили, что предложенный президентом проект закона предполагает "амнистию для террористов". Националисты призывают граждан выйти на акцию протеста под Верховную Раду.
    Акция протеста под Верховной Радой. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Организация "Правый сектор" призывает сторонников выйти на акцию против принятия внесенного накануне в Верховную Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник о подводных камнях законопроектов Порошенко по Донбассу

    Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором". 

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    "5 октября в 9.30 возле Верховной Рады состоится протест против капитуляции в российско-украинской войне. Как известно, власть Порошенко-Гройсмана планирует узаконить минские "договорняки". А именно: амнистию для террористов, легализацию структур, созданных шавками Кремля на Донбассе, и тому подобное. Наш с вами национальный долг — не допустить этого. Приходите на протест! Долой власть предателей и торгашей на крови!" — говорится в заявлении ПС на странице в Facebook.

    Ранее под лозунгом "Не допустим капитуляцию Украины!" о митинге против принятия закона о реинтеграци Донбасса заявили нардеп от "Самопомочи", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и созданная на основе полка "Азов" партия "Национальный корпус". 

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