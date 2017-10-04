Бортник о подводных камнях законопроектов Порошенко по Донбассу

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

Еще один президентский законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован в Раде в среду и внесен Порошенко как неотложный для рассмотрения.

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник пояснил, что президент преследует две цели, отсюда и два законопроекта.

" Первая цель — продлить имитацию выполнения Минских соглашений. Вторая же — электоральная, то есть хотя бы законодательно урегулировать вопрос Донбасса и дискуссии вокруг Донбасса на период выборов. РИА Новости | Перейти в фотобанк Реинтеграция Донбасса. Если не примем закон, Минск станет фейком - депутат

Как отметил политолог, первая цель достигается небольшим законопроектом, который продлевает на год действие принятого в 2014 году закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области



"Причем продлевает очень хитро: не просто продлевает этот закон, начиная с 19 октября, потому что 18 октября он заканчивает свой срок действия, а продлевает, обратите внимание, с момента принятия законопроекта №7164. Это означает, что 19 октября может не быть никакого закона, если депутаты не проголосуют за этот маленький закончик", — отметил политолог.

Более того, по мнению Бортника, вычленение вопроса о продлении закона 2014 года из общего массива по Донбассу — это безусловная уступка в сторону правых, в сторону "партии войны".

"И это, возможно, говорит о том, что вопрос продления действия Минских соглашений, вопрос их реализации является конфликтным и до сих пор не решенным для команды власти", — считает политолог.

Что касается законопроекта №7163, то по словам эксперта, это попытка законодательно урегулировать с правых позиций проблему Донбасса, стабилизировать ее, чтобы она не имела кардинального влияния на президентские и парламентские выборы 2019 года.

"По ходу решаются вопросы расширения полномочий президента, решаются очень острые юридические вопросы. Которые возникали для Украины в связи с неопределенностью статуса и нашего отношения к Донбассу. Прежде всего, признание России страной — оккупантом, страной — агрессором — это то, с чем президент будет идти к правым, с чем он будет идти к жителям Запада Украины, которые вместе с пенсионерами являются ключевым президентским электоратом, благодаря которому президент собирается выигрывать выборы (это он демонстрирует и своей гуманитарной политикой, и социальной политикой, и много чем другим)", — пояснил Бортник.

Признание территорий ОРДЛО оккупированными, отметил эксперт, означает отказ Украины от своего правового суверенитета над этими территориями в части ответственности.

"Теперь граждане, проживающие там, не смогут подавать иски на Украину за понесенный ущерб. А по некоторым оценкам, в международные суды уже подано от 1200 до 4 тысяч исков на действия украинских органов власти, военных, разных правоохранительных органов на Донбассе. А сегодня жители ОРДЛО больше не смогут этого делать", — сказал Бортник.

УНИАН Президент Украины Петр Порошенко и участник АТО старший прапорщик Михаил Суржик в новой квартире военного, в Чернигове, ключи от которой он получил из рук президента.

Кроме того, предложенный законопроект расширяет полномочия президента, причем за счет двух механизмов.

"Один механизм более явный и в какой-то мере менее опасный. Президент получает право, хотя и с разрешения парламента, на свое усмотрение использовать войска, вводить их на ту или иную территорию. Во-вторых, президент полностью переподчинил себе управление зоной АТО. А это не только зона АТО, это еще и Восток — это огромное количество оппозиционных президенту избирателей. Если раньше операцией на Востоке Украины управляло СБУ, то сегодня это будет Специальный оперативный штаб из числа военных, которых назначает исключительно президент без какого-либо участия парламента, как в случае с руководителем СБУ. То есть, это ручное управление этими процессами", — отметил Бортник.

Также политолог назвал некую "вишенку на тортике" поданных президентом законопроектов.

"Порошенко обещал закончить АТО, Россия требует завершить АТО, вот президент и выполнил это обещание. Теперь у нас будет то же АТО, но под другим названием — самооборона украинского государства. Не будет названия антитеррористическая операция. И это может быть использовано, как и в минском диалоге, так в электоральной стратегии президента, который будет рассказывать, что армия усилилась, смотрите, мы даже АТО завершили. Но, к сожалению, это будет пат — я более чем в этом уверен. Хотя, конечно, отмена АТО потенциально создает условия для возможной коммуникации с так называемыми ЛНР/ДНР. Поскольку с террористами не говорят — их уничтожают, а теперь уже получаются уже не террористы, и можно будет с ними договариваться, и экономические связи возможно будет восстанавливать", — заключил Бортник.