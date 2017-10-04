наверх
04.10.201717:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Cпиридонов: суть судебной реформы - подчинить суды Порошенко

    Тема:

    Судебная и конституционная реформы в Украине (512)

    (обновлено: )2
    Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что суть принятой судебной реформы сводится к двум пунктам: полностью подчинить судей президенту, а также отнять у рядовых украинцев возможность отстаивать свои права в суде.
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Во вторник Верховная Рада приняла судебную реформу. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

    Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

    Читайте также: Судебная реформа: власти сводят права граждан к нулю — эксперт

    Документ предусматривает создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которая обеспечивает обмен документами (отправка и получение документов) в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

    Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что суть принятой судебной реформы сводится к двум основным пунктам: полностью подчинить судей президенту, а также отнять у рядовых украинцев возможность отстаивать свои права в суде.

    "Если очень коротко, то её суть сводится к двум основным пунктам: 1) Полностью подчинить судей действующему президенту. По сути, дать Петру Порошенко возможность управлять судами в ручном режиме. Отнять у рядовых украинцев возможность отстаивать свои права в суде", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

    "Фактически, после "реформы" подавать иски смогут не более 10% население — только богатые. Всем остальным судебная тяжба становится абсолютно не по карману", — резюмирует эксперт.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Здание МИД РФ
      Операция реинтеграция. Закон о Донбассе
      День и кошелек. Архивное фото
      Принятие Пенсионной реформы
      Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
      Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?