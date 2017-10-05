Рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса вызвало столкновения в Раде

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Ряд депутатов блокируют трибуну и президиум Верховной Рады перед голосованием за президентский проект закона по Донбассу, начались стычки.

После нескольких попыток успокоить парламентариев спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв и позвал руководителей фракций на переговоры.

В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала народных депутатов действовать "парламентскими методами".

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.