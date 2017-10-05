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    Политика

    Рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса вызвало столкновения в Раде

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (101)

    (обновлено: )26030
    После нескольких попыток успокоить парламентариев спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв. Его заместитель Ирина Геращенко призвала народных депутатов действовать "парламентскими методами".
    Потасовка в Раде 5 октября 2017 года
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Ряд депутатов блокируют трибуну и президиум Верховной Рады перед голосованием за президентский проект закона по Донбассу, начались стычки.

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    После нескольких попыток успокоить парламентариев спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв и позвал руководителей фракций на переговоры.

    В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала народных депутатов действовать "парламентскими методами".

    Есть ли пострадавшие, не сообщается.

    Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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    В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

    Скриншот видео на RadaTVchannel
    Толкотня в зале заседаний Верховной Рады, 5 октября 2017

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