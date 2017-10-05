Скандальная реинтеграция. Потасовки и блокирование трибуны в Раде

Ряд депутатов блокируют трибуну и президиум Верховной Рады перед голосованием за президентский проект закона по Донбассу, начались стычки, следует из трансляции из зала Рады на телевидении.

После нескольких попыток успокоить парламентариев спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв и позвал руководителей фракций на переговоры.

В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала народных депутатов действовать "парламентскими методами".

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

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В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.