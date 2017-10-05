Голоса за закон о реинтеграции Донбасса обменяют на должности – Тарута

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Оксана Сыроид опубликовала в Facebook проект закона о реинтеграции Донбасса. По ее словам, документ на 16 страницах под названием "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" будет изучаться в четверг на «минской платформе» в Верховной Раде.

Этот законопроект в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал (3 октября — Ред.) народный депутат, экс-председатель Донецкой области Сергей Тарута.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви сказали: "Сьогодні о 14:15 мене запросили в дорадчу кімнату, де ознайомлять з законопроектом про реінтеграцію Донбасу. До цього я його не бачив. Але, я думаю, якщо влада не робить це публічно, це означає, що щось ховають, соромно. Значить, у документі щось не те". Так вас ознайомлювали з цим законопроектом, вам відомий його справжній зміст?

— Ні, не ознайомився, тому що його поки не змогли остаточно узгодити і винести на обговорення, хоча б серед тих депутатів, які постійно займаються проблемою миру на Донбасі. І тому ми розмовляли відносно стратегії, як я розумію, що завтра президент винесе проект закону, який ще остаточно сьогодні узгоджується, і ми розмовляли тільки про стратегію. І те, що я почув, що це буде закон про мир, а не про війну, що його положення вони узгоджують з нашими міжнародними партнерами, які нам допомагають, що тут юридична складова буде виважена і узгоджена з міжнародними організаціями, міжнародним правом, тому що дуже важливо, щоб міжнародне право потім могло застосовуватися відносно того, що ми приймаємо. І те, що я наголосив, щоб все ж таки ми розуміли наслідки, які будуть відносно того закону, який буде виноситися у ВРУ, а у ВРУ, ми бачимо, що йде бартер, і те, що було сьогодні з судовою системою, з пенсійною — це бартер відносно посадових осіб, які між собою ділять сьогодні керівники країни. І треба розуміти, що наслідки будуть і в політичному, і в економічному і в силовому напрямку. Тому треба це враховувати і на це відповідати, перш ніж виносити проект закону на обговорення.

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І ви зараз підозрюєте, що влада може підсунути якогось кота в мішку?

— А судова реформа, чи пенсійна — це не "кота в мішку"? Це кіт в мішку. Де хочуть знову забрати у людей гроші. Де хочуть знову грабувати людей. Але ж це, грабують тим, що піднімають тарифи, далі зменшують доходи населення. І це ж грабування кожен день. Тому відносно цього я б все ж таки бажав, щоб перед тим, як виносити в зал, щоб все ж таки проговорили, і ці ризики, про які я казав, щоб чітко розуміли, є вони, чи ні. Тому що у нас дуже багато чого виноситься, але ми не розуміємо цілі. Цілі, як я почув, це дійсно мир і дійсно допомогти тим, хто зараз знаходиться на окупованій території. Але на моє запитання, чому це сьогодні не робиться і що заважає, я не почув ніякої відповіді. Але те, що хоча б його винесли до зали на обговорення в закритому форматі, то це вже якийсь нормальний шаг. Тому що раніше і цього не робили, нас тримали за дурнів і виносили потім, як вже готове, прийняте рішення. А потім домовлялися з керівниками фракцій, розторговували і після цього виносили в зал. І ми бачили, до чого це призводить, де одна частина Опозиційного блоку йде в опозицію до Опозиційного блоку… Це ж дурня.

Напомним, шансы принять законопроект о реинтеграции Донбасса есть, но проблема в том, что Рада находится в "разобранном состоянии", когда сложно просто физически собрать депутатов в сессионном зале, считает эксперт Александр Москалюк.