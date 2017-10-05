Хроника 4 октября: закон о реинтеграции Донбасса, разгром АЗС в Киеве, стрельба в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в центре Одессы совершено покушение на соратника Юлии Тимошенко, а в Киеве произошли ожесточенные столкновения и масштабный погром на одной из столичных АЗС. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Раду внесен законопроект о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Из обнародованного на сайте парламента текста документа следует, что законопроект предусматривает возможность введения военного положения на отдельных территориях юго-востока Украины. Также законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

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В центре Одессы совершено покушение на соратника Тимошенко

В центре Одессы произошло покушение на первого заместителя главы Одесского облсовета, предпринимателя и бывшего народного депутата от "Батькивщины" Олега Радковского. По информации СМИ, в него стреляли возле развлекательного заведения из малокалиберной винтовки. "Сейчас пострадавший с травмами спины и руки госпитализирован", — сказано в сообщении пресс-службы областной полиции.

Ожесточенные столкновения и масштабный погром АЗС в Киеве

Накануне вечером общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой (Дарницкий райн Киева). Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС.

Вандалы разрисовали консульство Украины в Польше

В городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе. На здании консульства вандалы написали на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет". Злоумышленников пока не задержали.

В Киеве задержан российский журналист

Корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев задержан в Киеве. Согласно сообщению, Немышляев записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт; в этот момент его "блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ".

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Россия подтвердила задержание двух украинских пограничников

Двое украинских пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с Россией, сообщил в среду пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Позже российская сторона проинформировала, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.

Всемирный день животных, или Всемирный день защиты животных, отмечается во всем мире ежегодно именно 4 октября. Дата была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных.