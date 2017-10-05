Закон о реинтеграции Донбасса. Как будет голосовать парламент?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид во вторник, 3 октября, опубликовала в Facebook проект закона о реинтеграции Донбасса. По ее словам, документ на 16 страницах под названием "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" будет изучаться в четверг на "минской платформе" в Верховной Раде.

Однако эксперты утверждают, что этот документ уже не актуален, поскольку законопроект до сих пор уточняется.

В то же время народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что официального текста закона о реинтеграции не будет, вплоть до внесения президентом законопроекта в парламент. А это произойдет четвертого октября.

Почему вокруг этого законопроекта возникает столько слухов, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Взагалі-то це не вперше, коли текст законопроекту про реінтеграцію з'являється в широкому доступі. Перша неофіційна редакція була опублікована у ЗМІ ще в липні. Сьогодні — ще одна спроба. Це інформаційна кампанія? Свідомий злив інформації? Чи випадкові витоки?

— Я думаю, це свідомий злив, і те, що це опублікувала Оксана Сироїд, швидше за все, це демонстрація позиції "Самопомочі". Я уважно почитав ці пропозиції, порівняв їх з попередніми версіями, у мене є ще лютнева версія, липнева, вони всі суттєво відрізняються, і те, що оприлюднене сьогодні, воно виглядає таким, що не враховує в повній мірі інтереси президента. Тобто це точно не остаточний текст, швидше за все, на мою думку, це якраз пропозиції, чи текст, який опрацьовувався разом з "Самопоміччю".

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Тобто "Самопоміч" таким чином хоче, щоб в остаточній редакції документа її пропозиції були враховані?

— Можливо, так, а можливо, хоче дискредитувати весь процес прийняття цього закону, оскільки там є норми, які в принципі можуть подразнювати націоналістично настроєних громадян, стосовно імплементації мінських угод і багато чого іншого. Тобто це, можливо, намагання зробити фальстарт цьому процесу розгляду і дискусії навколо закону про реінтеграцію Донбасу, як ми його називаємо, хоча назва його буде зовсім інша.

А те, що цей законопроект так довго доопрацьовується, узгоджується на всіх рівнях, у тому числі за кордоном — це може свідчити про те, що ретельно готується законодавче підґрунтя для політико-дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі?

— Україна намагається сьогодні створити такі умови, щоб цей закон не був односторонньою декларацією. Тому вони намагаються його погодити із західними партнерами, заради того, щоб цей закон був спільною позицією. Крім того, 18 жовтня цього року закінчується строк дії закону про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО, закону, який був прийнятий у вересні 2014 року. Тому, я думаю, спішать вкластися до цієї дати, щоб не виникло правової лакуни, яка дозволила б Росії звинувачувати Україну у зриві виконання мінських угод, і безумовно, намагаються погодити передусім з західними партнерами, щоб українська позиція в цій частині була і хоча б в якійсь мірі співзвучною з позицією США, Німеччини і Франції.

Голова фракції БПП Артур Герасимов раніше анонсував, що президент внесе закон про реінтеграцію Донбасу в ВРУ вже 4 жовтня. Це буде зроблено?

— Я думаю, це може бути зроблено, судячи з того, що сьогодні не лише Оксана Сироїд, але і Гриценко опублікував частину цього закону, тільки у нього інша редакція, зверніть увагу, і я думаю, що швидше за все, це означає, що вже закон повернувся із зовнішнього аудиту і вже в якійсь мірі, в тій чи іншій формі, він готовий до внесення та реєстрації. Але це не факт, що він буде розглянутий найближчим часом, і не факт, що він буде схвалений, тому що я думаю, що змін і конфліктів навколо нього буде чимало.

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Чи вдасться ВРУ проголосувати в найближчий час за цей законопроект?

— Залежить від того, що буде в законі. Якщо там буде розширення повноважень президента в частині застосування ЗСУ, якщо там будуть якісь відсилки і намагання реалізувати непопулярні частини мінських угод, наприклад, місія, вибори, мовне самовизначення, що є зараз в чинному законі вже, то я думаю, що голосуватися буде вкрай складно. І можливо, для цього голосування будуть знову необхідні партнери поза коаліцією, можливо, сьогоднішнє голосування того ж Опозиційного блоку, це така передісторія до закону про реінтеграцію Донбасу. А якщо цього не буде, цих дратівливих форм, а він буде в тому вигляді, в якому його оприлюднила сьогодні Оксана Сироїд, то я не виключаю, що він може бути проголосований досить легко.

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Напомним, шансы принять законопроект о реинтеграции Донбасса есть, но проблема в том, что Рада находится в "разобранном состоянии", когда сложно просто физически собрать депутатов в сессионном зале, считает эксперт Александр Москалюк.

В свою очередь, народный депутат Сергей Тарута подчеркнул, что очень важно согласовать законопроект о реинтеграции Донбасса с международными организациями, чтобы потом международное право могло применяться в отношении того, что мы принимаем.