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    Политика

    Реинтеграция Донбасса. Комитет ВР рекомендовал принять за основу проект Порошенко

    (обновлено: )5401
    Заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, 5 октября 2017
    Скриншот видео/Семен Семенченко/Facebook

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг рекомендовал парламенту поддержать за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, а альтернативный законопроект, наоборот, не принимать за основу. 

    Президентский законопроект 7163 "об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" рекомендовано принять за основу.

    При этом проект закона 7163-1, инициаторами которого стали 18 депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид, рекомендовали не принимать за основу.

    Кроме того, комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны не смог рекомендовать парламенту принять за основу и в целом президентский законопроект (7164), который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Депутаты рекомендовали вернуть его на доработку. Альтернативный законопроект (7164-1) также не нашел поддержки в ходе голосования.

     

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