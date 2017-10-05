Реинтеграция Донбасса. Комитет ВР рекомендовал принять за основу проект Порошенко

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг рекомендовал парламенту поддержать за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, а альтернативный законопроект, наоборот, не принимать за основу.

Президентский законопроект 7163 "об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" рекомендовано принять за основу.

При этом проект закона 7163-1, инициаторами которого стали 18 депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид, рекомендовали не принимать за основу.

Кроме того, комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны не смог рекомендовать парламенту принять за основу и в целом президентский законопроект (7164), который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Депутаты рекомендовали вернуть его на доработку. Альтернативный законопроект (7164-1) также не нашел поддержки в ходе голосования.