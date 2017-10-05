Кравец: судебная реформа закончится развалом Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон №6232 об изменениях в процессуальные кодексы. "За" проголосовали 234 депутата.

За последние две сессионные недели депутаты рассмотрели 4,4 тысячи правок. Большинство из них были поданы депутатами из фракций "Батькивщина" и "Самопомич", однако они не были поддержаны депутатами из других фракций.

Закон предусматривает принятие пакетом трех кодексов — хозяйственного, гражданского и административного. Он позволяет запустить новый Верховный Суд, вводит электронное судопроизводство, введение адвокатской монополии, повышение судебного сбора и т. д.

"На сегодняшний момент государство делает все, чтобы украинцы не шли в суд, а просто решали все вопросы во внесудебном порядке. И этим в конце концов всё и закончится. У нас, в принципе, у же есть предпосылки для создания частных армий, скоро создадут частные суды, есть частные исполнители, и каждый будет трактовать закон, как он хочет. А в суд нет смысла идти, потому что судебный сбор громадный и судебные процессы растянуты до бесконечного количества времени", — сказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Адвокат больше всего опасается, что через два-три месяца после того, как так называемая "судебная реформа" начнет внедряться на местах, в регионах найдутся горячие головы и объявят о своей независимости, потому что это терпеть нельзя.

"И у меня такое впечатление, что у некоторых кукловодов, которые дергают за ниточки для проведения судебной реформы, основной целью является разделение Украины на отдельные государства. Для того чтобы вызвать недовольство в отельных регионах, показать, насколько центральная власть слаба, насколько она коррумпирована, насколько она цинично нарушает законодательство, и таким образом просто отделить целые регионы и поделить страну на целый ряд маленьких государств. И я очень боюсь, что такие горячие головы могут в ближайшее время найтись, при этом они могут также спонсироваться той же Администрацией президента", — считает Кравец.

По его словам, создается впечатление, что никто в государстве не задумывается последствиях судебной реформы.

"К сожалению, проблема именно этом: пока здесь не поймут, что все эти изменения просто ведут ведут в никуда. Потому что, читая проекты изменений, складывается впечатление, что посадили третьекурсника из театрального училища, где есть факультативные занятия по юриспруденции, а он, немного зная русский язык и еще совсем немного английский, посмотрел пару американских судебных сериалов, повыдергивал из международного законодательства целые абзацы. О завтрашнем дне никто не думает. И таким образом мы не делаем судебную систему прозрачной, мы просто уничтожаем государство", — заключил Кравец.