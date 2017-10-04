Судебная реформа: плюсы и минусы с точки зрения юриста

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Верховная Рада приняла в целом закон, который запускает судебную реформу. Именно над поправками к нему депутаты трудились почти с начала новой сессии. Некоторые нардепы предлагали разделить "самый длинный в истории" проект на пять отдельных законов. Впрочем, он остался в форме одного документа.

Всего было рассмотрено более четырех тысяч поправок. Часть наиболее дискуссионных прямо перед голосованием отменили. Закон предусматривает внесение изменений в ряд кодексов. Одним из основных нововведений является определение Верховного Суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрения им дел.

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Что предусматривает новый закон, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков.

Яким чином можна резюмувати новий закон?

— По-перше, хотів би закликати не називати зміни до процесуальних кодексів судовою реформою. Це важлива, але лише частина судової реформи, яка почалась, загалом, ще в 1991 році. А на цьому етапі ще в 2014 триває й сьогодні. Зміни до процесуальних кодексів важливі для запуску нового Верховного Суду, так званого нового. Тому що там також питання стоїть, наскільки він новий і важливі для зміни процесуальних питань, але не являють собою повністю судову реформу. Власне, що міститься там? Є там низка позитивних положень.

Запроваджуються великі можливості електронного судочинства. Хоча спосіб, в який це робиться, дискусійний щонайменше. Тому що передбачається, що в кожному районному суді має існувати електронний суд. Я не знаю, як це може існувати, враховуючи спроможність наших районних судів і те, що навіть зручності санітарні є не в кожному районному приміщенні. Є ще багато дуже негативних моментів, щодо яких громадськість, зокрема, закликала депутатів змінити їх. І, на жаль, спосіб, у який це було зроблено у редакції комітету так і не залишив переконання, що більшість з них чи, принаймні, принципові з них враховані. Як завжди, на жаль, чи як дуже часто, враховуючи обсяг кодексу, це відбулось в режимі Ad hoc, коли прийняли швидко для того, щоб треба було вже приймати замість того, щоб розглядати цей документ. Такі враження неоднозначні. Треба проаналізувати, дійсно, почитати, що конкретно прийняли для того, щоб сказати, що з тих правок негативних, які були чи запитань, чи зауважень врахував.

Згідно з новими редакціями кодексів, до суду викликатимуть через оголошення на офіційному веб-порталі Судової влади України. Тобто скасували письмові повістки?

— Крім цього ще такі речі були як обмеження відеозапису вільного у суді, що є надбанням одним з нечисленної судової реформи після Революції Гідності, що законом від 2015 року передбачено, що без дозволу головуючого судді можна здійснювати відео фіксацію судового засідання, що є з точки зору прозорості судової системи великим кроком вперед. Проект, принаймні, в редакції президента це скасовував. Потім дозволялось суддям зустрічатись прямо зі сторонами в поза процесуальний спосіб і навіть не можна було зафіксувати та потім використовувати як докази зміст цієї розмови, що є дуже корупціногенним великим фактором щодо виклику, як ви правильно сказали, свідків. Щодо судового збору там було чимало нюансів і те, що сьогодні розглядали та понад 600 голосувань на минулому пленарному тижні було, з яких нуль результативних. А вийшло так, що все одно вирішили десь в комітеті в набагато вужчому колі, ніж зала парламенту і тому це не дає можливості говорити про те, що враховано, що ні, тому що далі це незрозуміло.

Судовий збір вирішили не зачіпати?

— Там не догана, там до декількох тисяч штрафу, якщо суддя вважає, що сторона зловживає своїми процесуальними правами. В теперішній судовій системі, коли судді, на жаль, часто діють так, як вони діють, це дуже серйозне обмеження прав сторін. Звичайно, іноді сторони зловживають своїми правами, але це велика небезпека того, що будь-які клопотання, які суду здадуться незручними, сторона не зможе заявляти повторно, якщо зможе, то її просто будуть штрафувати тут же на 34 тисячі гривень та нічого з цим зробити не можна буде.

Яким чином запобігти штучному затягуванню справи та не обмежувати права?

— Я обома руками за можливість такого, якби у нас була довіра до судової влади та переконання, що ці судді будуть справедливо, розумно застосовувати ці штрафи. Уявімо іншу ситуацію, в якій відбувається розгляд резонансної справи і, наприклад, за поданням НАБУ чи якоїсь іншої, дійсно, є важливі клопотання, яке сторона має заявляти, а їй це не дають робити ще й штрафують. Крім того, або, наприклад, можна уявити таку ситуацію, в якій, до речі, ще одна річ в процесуальних кодексах, яка була, це те, що можуть обмежити доступ до судового засідання, якщо немає місць у залі судового засідання. Багато суддів сьогодні розглядають справи в кабінетах. Може таке бути, що суддя призначить справу якусь резонансну в найменшій залі судового засідання чи в кабінеті та нікого не пустить — ні пресу, ні відвідувачів через те, що, мовляв, немає місця в залі тощо. Тобто це є речі дуже небезпечні, які збільшують простір для маніпуляцій самими суддями, у яких якби було переконання, що вони будуть це використовувати на благо, проблеми не було б. Сьогодні в мене такого переконання немає, тому це залишається проблемою.

Може, тут питання визначення певних місць, які можуть вважати судовими? Украинское фото Коррупция в Украине убивает страну и настораживает инвесторов

— Можливо, й так, але чого немає і чого просто не залишити це як було і не обмежувати право громадян доступу до судового засідання. Це держава має забезпечити. Це функція держави судочинство. Якщо це резонансна справа, на якій очікується 300 людей, то треба знайти приміщення судове, в якому можна його розглядати, якщо є такий інтерес до справи. Тому що принцип гласності судового процесу і відкритості особливо в межах питань недовіри, на жаль, на сьогодні до суду він є ключовим.

Що передбачає новий порядок розгляду справ Верховним Судом?

— Є багато думок. По-перше, це добре, теоретично принаймні, що буде одна судова інституція, а не чотири, яка буде формувати практику касаційну і практику єдину. Єдине, що, враховуючи те, які етапи можуть бути розгляду колегія суддів, потім палата, потім суд, потім що там ще може бути. Тобто велика палата. Тобто чи ми в такий спосіб не породимо ще більше невизначеності. В принципі, ідея була така, щоб налагодити таким чином, що, дійсно буде формуватись єдина. Як це запрацює в реальному житті, то я думаю, що ми дізнаємось тільки з часом.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Евтушок заявил, что предлагаемая судебная реформа уводит Украину в противоположную от демократии сторону, а его коллега по ВР Александр Кодола считает, что это уникальный шанс начать реформы, которые не делали 25 лет.