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    В Раде зарегистрированы сразу два проекта по отмене судебной реформы

    (обновлено: )28
    Первый проект постановления был зарегистрирован внефракционным народным депутатом Юрием Левченко во вторник, 3 октября, а второй - в среду зарегистрировали народные депутаты от фракции "Самопомич" и вице-спикер Оксана Сыроид.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232), передает УНИАН.

    Пожилая женщина на улице
    Associated Press Sergei Chuzavkov
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    Сообщается, что первый проект постановления был зарегистрирован внефракционным народным депутатом Юрием Левченко во вторник, 3 октября, а второй — в среду зарегистрировали народные депутаты от фракции "Самопомич" и вице-спикера Оксаны Сыроид.

    Тексты обоих проектов постановлений пока на сайте парламента не появились.

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    Напомним, во вторник Верховная Рада приняла законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы.

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