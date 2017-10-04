Судебная реформа, циничная и беспощадная

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Украинский парламент принял законопроект "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящей в пакет судебной реформы.

Изменение судебной системы было одним из ключевых аспектов и одним из ключевых вызовов, которые стояли перед действующей властью, но к сожалению, с внедрением этой реформы тянули и подошли к ней только в этом году. Эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили, какие основные риски несут изменения в законодательство.

Цинизм власти зашкаливает

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко пояснила, что, согласно действующему законодательству и каждый новый кодекс и изменения в Закон о судоустройстве и статусе судей должны были выноситься в парламент отдельными законопроектами, рассматриваться и голосоваться по полной процедуре.

"Но если раньше "злочинный режим" предпочитал разными способами кнута, а больше пряника, будем говорить прямо — подкупом, за наличные деньги собирать голоса за свои инициативы, то новый демократический режим решил "нагнуть" парламент один раз. И впихнул все, что только можно в один законопроект. В цивилизованных государствах логика принятия нового закона заключается в том, чтобы урегулировать некоторые социальные конфликты. То, что сейчас носит название законопроект 6232, не только ничего не урегулирует, а ломает действующую систему", — сказала Дьяченко.

По ее словам, цинично называть принятый законопроект "судебной реформой", поскольку она породит целый ряд социальных конфликтов.

"В административном производстве отменяется презумпция вины ответчика. Если раньше орган власти обязан был доказывать правомерность своих решений, то после принятия законопроекта это все ложится на истца, гражданина. То есть, придя в суд опротестовывать какое-то незаконное решение по отношению к себе, мы будем обязаны собрать все доказательства и доказать, что орган власти поступил с нами неправомерно. Более того, вводится так называемое "электронное судопроизводство", и часть уведомлений о судебном процессе, то есть повестки, вызовы в суд, информирование сторон о времени и месте судебного заседания будет происходить в электронном виде, и для части граждан, которые проживают в Крыму или в Донбассе, это будет происходить только в таком виде. Поэтому в случаях, когда по вине суда участник дела не получил это уведомление, а оно просто висело на портале органов судебной власти, о существовании которого мы не знаем и не подозреваем, то суд может происходить без ответчика или без истца — уже будет считаться, что человек в суд не явился", — пояснила Дьяченко.

Все станет только хуже

Как отметил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков, власть почему-то пошла не по пути проведения реформы, а по пути внесения определенных изменений в действующее законодательство.

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"И по большому счету, это это квази-реформа, которая не выполняет тех задач, которые перед ней ставило общество, в первую очередь, сделать суды действительно третьей властью, независимой ни от кого, и что самое главное — открытой и доступной для украинского общества. И самым главным аспектом являлся аспект некоррумпированности этих органов. К сожалению, предлагаемый законопроект не решает сложившиеся проблемы, а усугубляет их", — сказал Разумков.

Эксперт подчеркнул, что изменениями предусмотрено повышение стоимости работы судебной ветви. В частности, документ предусматривает пересмотр ставок судебного сбора, который отныне будет играть роль основного источника финансирования судебной системы.

"В сегодняшних реалиях украинское общество, к сожалению, не настолько богато, чтобы обеспечить такое судебное производство. А если мы говорим о наиболее незащищенных слоях украинского населения, то для них в какой-то мере суд станет предметом роскоши, и им будет проще согласиться с ущемлением своих прав, нежели пойти на то, чтобы обратиться в суд, возможно, проиграть и еще понести капитальные издержки, потому что, если вы проигрываете суд, вы должны будете возместить другой стороне все финансовые затраты, которые она понесет. То, что ваши интересы в судопроизводстве может представлять только лицензированный адвокат, снова упирается в финансовый аспект — далеко не все смогут себе это позволить. Еще одним важным аспектом являются штрафы, то есть если не будут правильно подготовлены и поданы документы, то это будет штрафоваться со стороны суда и на рассмотрение суда. Таким образом мы сегодня отсекаем от возможности обращаться в суды очень значительную часть украинского общества", — считает Разумков.

По мнению эксперта, у судей появляется дополнительный механизм влиять на ход судебных заседаний, поскольку судья на свое усмотрение имеет право сегодня закрыть для общества то или иное заседание.

"Судья может принять решение и сделать заседание закрытым, и решение, принятое на таком заседании не подлежит публичной огласке", — пояснил эксперт.

Кроме того, ограничивается время дачи показаний в суде, что означает ограничение конституционных прав граждан, поскольку таким образом будет сужено право на защиту.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец обратил внимание на абсурдность некоторіх положений судебной реформы.

"В одной из статей, касающихся процессуальных кодексов, гражданского процессуального кодекса, судьям дано право, если они не согласны с законом, его не применять. То есть, написать "я не буду применять Семейный Кодекс, Гражданский Кодекс — я считаю, что он незаконен, несправедлив, и буду применять принципы справедливости". При этом Верховный суд за последний год дал десятки таких примеров, когда в самих решениях ВС (такого, наверное, нет нигде в мире) прямо написано "Суд первой инстанции, второй, третьей инстанции неправильно применили нормы права, такое не предусмотрено, но в связи с тем, что решение Верховный суд считает справедливым, оставить его в силе". Вот такое мы скоро увидим повсеместно, когда кто-то что-то считает справедливым, и не важно, что оно не соответствует законодательству. А почему нет? Так и будем работать", — сказал Кравец.

Главный риск — развал государства

Кравец уверен, что на сегодняшний момент государство делает все, чтобы украинцы не шли в суд, а просто решали все вопросы во внесудебном порядке.

"И этим в конце концов всё и закончится. У нас, в принципе, у же есть предпосылки для создания частных армий, скоро создадут частные суды, есть частные исполнители, и каждый будет трактовать закон, как он хочет. А в суд нет смысла идти, потому что судебный сбор громадный и судебные процессы растянуты до бесконечного количества времени", — считает Кравец.

Адвокат больше всего опасается, что через два-три месяца после того, как так называемая "судебная реформа" начнет внедряться на местах, в регионах найдутся горячие головы и объявят о своей независимости, потому что это терпеть нельзя.

"И у меня такое впечатление, что у некоторых кукловодов, которые дергают за ниточки для проведения судебной реформы, основной целью является разделение Украины на отдельные государства. Для того чтобы вызвать недовольство в отельных регионах, показать, насколько центральная власть слаба, насколько она коррумпирована, насколько она цинично нарушает законодательство, и таким образом просто отделить целые регионы и поделить страну на целый ряд маленьких государств. И я очень боюсь, что такие горячие головы могут в ближайшее время найтись, при этом они могут также спонсироваться той же Администрацией президента", — считает Кравец.

По его словам, создается впечатление, что никто в государстве не задумывается последствиях судебной реформы.

"К сожалению, проблема именно этом: пока здесь не поймут, что все эти изменения просто ведут ведут в никуда. Потому что, читая проекты изменений, складывается впечатление, что посадили третьекурсника из театрального училища, где есть факультативные занятия по юриспруденции, а он, немного зная русский язык и еще совсем немного английский, посмотрел пару американских судебных сериалов, повыдергивал из международного законодательства целые абзацы. О завтрашнем дне никто не думает. И таким образом мы не делаем судебную систему прозрачной, мы просто уничтожаем государство", — заключил Кравец.