Новый УПК сделал следователей бесправными - Чевгуз

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Правоохранители поймали на взятке в 16 тысяч долларов судью Хозяйственного суда Киева. О задержании судьи сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, служитель Фемиды требовал взятку у предпринимателя за решение вопросов в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда.

А пока правоохранители охотятся за судьями-коррупционерами, в Украине проходит судебная реформа.

Как известно, 5 января вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия". Согласно нему Высший совет правосудия создается путем реорганизации Высшего совета юстиции. Высший совет правосудия будет иметь гораздо больше полномочий, чем Высший совет юстиции. Он сможет назначать и увольнять судей, переводить их, а также выдавать согласие на арест и задержание судей. До этого решением всех этих вопросов занималась Верховная Рада.

Задержание судьи и процесс реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

На задержание судьи Хозяйственного суда Киева нужно было согласие ВСП?

— В данном случае закон же обратной силы не имеет. И вступил он с момента подписания закона о ВСП. Поэтому в данном случае, если его задержали при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то естественно, что согласие не надо было.

Взятка в 16 тысяч долларов — это тяжелое преступление?

— Это особо крупный размер. И необходимо было задерживать его без согласия. Но еще проблема не только решения, дачи согласия, проблема еще в органах досудебного следствия. На сегодняшний день, к большому сожалению, расследования проводятся на таком низком качестве, что многие из задержанных, подозреваемых, обвиняемых выходят сухими из воды. Документируют слабо, процессуальные действия выполняются некачественно, я как практикующий адвокат говорю. Просто обидно, что расследования производятся на самом низком уровне. Орган досудебного следствия сегодня, согласно требованиям нового УПК, по существу разгромлен.

Проблемы с проведением досудебного следствия — это непрофессионализм?

— Новый УПК, который за одну ночь приняли, так дезорганизовал работу органов дознания, следствия, прокуратуры и судов, что до сегодняшнего дня никто ничего не может сделать, а изменения не вносят. Раньше орган дознания, участковый прав больше имел при расследовании, чем сегодня следователь. Без подписи прокурора не имеет права следователь практически провести ни одно процессуальное действие. Отсюда низкое качество, опытные люди разошлись, неопытные остались, и это самая большая проблема сегодня при расследовании уголовных дел. Но изменений в УПК никто не вносит, никто не делает. Сегодня парадоксальная ситуация, следователь работает 10-15 лет, а процессуальный руководитель его — полгода-год. То есть абсолютно ничего, но без подписи процессуального руководителя нельзя провести никакие процессуальные действия. И второе, когда обращается к процессуальному руководителю, он говорит: мне нужно согласовать. И они начинают согласовывать данные действия с вышестоящим начальником отдела, начальником управления, и таким образом затягивается неделями, не предъявляется подозрение, неделями не проводятся какие-то следственные действия.

Это юридическая профессиональная неспособность либо же есть определенная заинтересованность в том, чтобы были пробелы в досудебном расследовании, чтобы была возможность дело развалить в суде?

- Казалось бы, на сегодняшний день заинтересованности ни у кого не должно быть: от президента до самого низшего юриста — все заинтересованы, чтобы юридическая система действовала пропорционально и действовала эффективно. Но, тем не менее, никто не вносит законы об изменении этих пробелов, которые были допущены. Это когда-то, когда Портнов и бывший генпрокурор принимали этот УПК, они заинтересованы были в том, чтобы руководить полностью следствием. Процессуальное руководство полностью дезорганизовало работу оперативных аппаратов, уголовного розыска, ОБЭП и органов следствия. Сегодня следователь абсолютно бесправен, он ничего сам не может делать — отсюда качество следствия на самом низком уровне.

ВСП уже сформирован?

— Нет, он еще до конца не сформирован, он на стадии формирования, но он уже начинает функционировать. Но дело в том, что опять это такой разрешительный орган, а необходимо, чтобы работала система. Когда система, механизм, работает безотказно, там не надо разрешений никаких. Он постоянно сам себя совершенствует, механизм этот. А пока механизма не создано, первое, что необходимо — дополнения и изменения в УПК о том, чтобы самый низкий следователь имел право где-то там, в Одесской или какой-то самой дальней области, ему не надо брать согласие в Киеве, брать разрешение на что-то такое. Необходимо, чтобы он имел это право по закону. Тогда оно будет здесь и немедленно выполнятся на каждом уровне — района, области. А у нас опять — разрешительный орган, вместо того, чтобы создать систему. Прокуратура должна только осуществлять прокурорский надзор, как было по старому УПК, а ни в коем случае не руководить каждым процессуальным действием.

Сейчас мы слышим о громком задержании, но ранее мы тоже слышали о нескольких задержаниях судей.

— Я думаю, из него такой же будет, извините, пшик, только Чаус уехал в Крым и работает там, а этот будет судьей Верховного суда с таким органом досудебного следствия.

В итоге ему это не помешает?

— Я так думаю. Люди, которые уже попали в ту обойму коррупционеров, взяточников, как правило, из нее редко выпадают, они продолжают там функционировать.

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Дела и судьи Чауса, и судьи Швеца из Высшего хозяйственного суда так и не были доведены до конкретного судебного приговора.

- Я же говорю — если бы система работала. Чауса задержали, если бы сразу водворили его в КПЗ, ИВС, и потом в СИЗО, он бы был здесь и предан бы суду. И самое главное, что вот эта система, которая до сегодняшнего дня функционирует, — неэффективная, она продолжает работать, и люди берут взятки, несмотря ни на что. А если бы его следователь задержал и сразу водворял в СИЗО, такого бы не было. Значит, кто-то заинтересован, чтобы этого не было.

Ранее глава Центра предотвращения коррупции Владимир Мартыненко в эфире ГС заявил, что КПД работы НАБУ очень низкий, а основную статью расходов ведомства составляют баснословные зарплаты детективам.