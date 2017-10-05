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    Фотоленты

    Против реинтеграции. Националисты зажгли файеры под Радой

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (92)

    (обновлено: )27013
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    strana.ua
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    strana.ua
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    strana.ua
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    facebook.com/E.Sarakhman
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    facebook.com/E.Sarakhman
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    strana.ua
    Азов и Правый сектор зажгли фаеры под Верховной Радой
    facebook.com/E.Sarakhman

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    Под Верховной Радой противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", зажгли файеры и дымовые шашки, передает "Украинская правда".

    "Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы выразить категорическое "Нет!" законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", — говорится в заявлении на странице "Национального корпуса" в соцсети Facebook.

     

    Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также в законопроекте есть упоминание о Минских соглашениях, в частности статья 7 закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.

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