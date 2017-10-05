Против реинтеграции. Националисты зажгли файеры под Радой

Под Верховной Радой противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", зажгли файеры и дымовые шашки, передает "Украинская правда".

"Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы выразить категорическое "Нет!" законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", — говорится в заявлении на странице "Национального корпуса" в соцсети Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также в законопроекте есть упоминание о Минских соглашениях, в частности статья 7 закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.