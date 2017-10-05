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    Политика

    Рада планирует в четверг принять закон о реинтеграции Донбасса - БПП

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (85)

    (обновлено: )9401
    Как сообщил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, депутаты намерены принять документы сразу в целом как законы.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Парламент Украины на заседании в четверг планирует принять законопроект о реинтеграции Донбасса и продлить на год особый статус региона, сообщил РИА Новости замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    Верховная рада
    Украинское фото
    Закон о реинтеграции Донбасса. Как будет голосовать парламент?

    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

    "Голосуем эти законы сегодня (в четверг)", — сообщил Гончаренко. По его словам, депутаты намерены принять документы сразу в целом как законы.

    Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

    При этом в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

     

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