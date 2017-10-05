Рада планирует в четверг принять закон о реинтеграции Донбасса - БПП

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Парламент Украины на заседании в четверг планирует принять законопроект о реинтеграции Донбасса и продлить на год особый статус региона, сообщил РИА Новости замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

"Голосуем эти законы сегодня (в четверг)", — сообщил Гончаренко. По его словам, депутаты намерены принять документы сразу в целом как законы.

Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

При этом в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.